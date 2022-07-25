"Армия дронов": для ВСУ приобретут беспилотники с технологией искусственного интеллекта
Для Вооруженных сил Украины приобретут дроны с технологией искусственного интеллекта на сумму 260,5 млн грн
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме.
"Уже скоро на фронте появятся супердроны. И это благодаря вашим пожертвованиям! Подписали первые договоры на 260,5 млн грн на закупку беспилотников для "Армии дронов", - пишет Федоров.
Министр цифровой трансформации рассказал, что "Армия дронов" скоро получит и отправит на фронт 78 мультикоптеров Matric, 2 системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, а также 20 дронов-разведчиков Fly Eye.
"Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Они умеют записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность. Также это 2 наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Mono. вы могли оставить на них послание оккупантам. Ну и суперзвезда закупки – 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире", - пишет Федоров.
Также министр отметил, что 100 млн грн на беспилотники перечислил предприниматель в сфере космических технологий Максим Поляков, что значительно ускорило приобретение необходимой для ВСУ техники.
- Первая партия беспилотных летательных аппаратов от "Армии дронов" уже работает на фронте.
- Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины.
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