Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме.

"Уже скоро на фронте появятся супердроны. И это благодаря вашим пожертвованиям! Подписали первые договоры на 260,5 млн грн на закупку беспилотников для "Армии дронов", - пишет Федоров.

Министр цифровой трансформации рассказал, что "Армия дронов" скоро получит и отправит на фронт 78 мультикоптеров Matric, 2 системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, а также 20 дронов-разведчиков Fly Eye.



"Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Они умеют записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность. Также это 2 наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Mono. вы могли оставить на них послание оккупантам. Ну и суперзвезда закупки – 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире", - пишет Федоров.

Также министр отметил, что 100 млн грн на беспилотники перечислил предприниматель в сфере космических технологий Максим Поляков, что значительно ускорило приобретение необходимой для ВСУ техники.

Первая партия беспилотных летательных аппаратов от "Армии дронов" уже работает на фронте.

Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины.

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