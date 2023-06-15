Армия дронов: для ВСУ купили 3864 беспилотника

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

"Армия дронов – важный проект, который направлен на то, чтобы обеспечить Силы безопасности и обороны современными, качественными беспилотниками в достаточном количестве. В течение 11 месяцев за средства мы United24 закупили 3864 БПЛА на более чем 4,3 млрд грн", - сказал Федоров.

Министр отметил, что в настоящее время завершился первый этап проекта "Армия дронов", по результатам которого Центры подготовки операторов БПЛА научили 10 тыс. военных за 10 месяцев. Еще 10 тысяч операторов БПЛА планируют подготовить в рамках второго этапа.

Проект "Армия дронов" стартовал 1 июля 2022 года. Он запущен Генштабом ВСУ и Минцифры с целью приобретения беспилотников для ВСУ и обучения специалистов для работы с этой техникой.