Армия дронов: для ВСУ купили 3864 беспилотника
За почти год существования проекта "Армия дронов" с помощью фонда United24 удалось купить 3864 комплекса беспилотников
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.
"Армия дронов – важный проект, который направлен на то, чтобы обеспечить Силы безопасности и обороны современными, качественными беспилотниками в достаточном количестве. В течение 11 месяцев за средства мы United24 закупили 3864 БПЛА на более чем 4,3 млрд грн", - сказал Федоров.
Министр отметил, что в настоящее время завершился первый этап проекта "Армия дронов", по результатам которого Центры подготовки операторов БПЛА научили 10 тыс. военных за 10 месяцев. Еще 10 тысяч операторов БПЛА планируют подготовить в рамках второго этапа.
Проект "Армия дронов" стартовал 1 июля 2022 года. Он запущен Генштабом ВСУ и Минцифры с целью приобретения беспилотников для ВСУ и обучения специалистов для работы с этой техникой.
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