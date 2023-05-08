Армия дронов: 8 новых ударных рот БПЛА отправятся на фронт

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

8 новых ударных рот БПЛА для Армии дронов готовы к бою. Для них приобрели пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны. Все беспилотники украинского производства.

"Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", - подчеркнул министр.

Три ударные роты, которые запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты.

Федоров подчеркнул, что создание ударных рот является беспрецедентным и своевременным шагом. В настоящее время приоритет - обеспечение и других подразделений технологиями.

"Это приблизит победу и сохранит жизнь наших воинов", – добавил Федоров.

Беспилотники приобрели в рамках платформы UNITED24 и на средства государственного бюджета.