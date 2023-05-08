Армия дронов: 8 новых ударных рот БПЛА отправятся на фронт
По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восьмью новыми ударными ротами и FPV-коптерами, а также пикапами для них
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
8 новых ударных рот БПЛА для Армии дронов готовы к бою. Для них приобрели пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны. Все беспилотники украинского производства.
"Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", - подчеркнул министр.
Три ударные роты, которые запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты.
Федоров подчеркнул, что создание ударных рот является беспрецедентным и своевременным шагом. В настоящее время приоритет - обеспечение и других подразделений технологиями.
"Это приблизит победу и сохранит жизнь наших воинов", – добавил Федоров.
Беспилотники приобрели в рамках платформы UNITED24 и на средства государственного бюджета.
- По состоянию на 31 декабря 2022 г. в рамках проекта Армия дронов приобретено было 1 577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- В течение 9 месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3 200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн. Более 7 тыс. военных также прошли обучение операторов.
- Армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2 500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из Армии дронов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное