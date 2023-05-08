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Армия дронов: 8 новых ударных рот БПЛА отправятся на фронт

8 мая, 2023 понедельник
17:38
Технологии

По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восьмью новыми ударными ротами и FPV-коптерами, а также пикапами для них

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

8 новых ударных рот БПЛА для Армии дронов готовы к бою. Для них приобрели пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны. Все беспилотники украинского производства.

"Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", - подчеркнул министр.

Три ударные роты, которые запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты.

Федоров подчеркнул, что создание ударных рот является беспрецедентным и своевременным шагом. В настоящее время приоритет - обеспечение и других подразделений технологиями.

"Это приблизит победу и сохранит жизнь наших воинов", – добавил Федоров.

Беспилотники приобрели в рамках платформы UNITED24 и на средства государственного бюджета.

  • По состоянию на 31 декабря 2022 г. в рамках проекта Армия дронов приобретено было 1 577 беспилотников, 928 уже на фронте.
  • В течение 9 месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3 200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн. Более 7 тыс. военных также прошли обучение операторов.
  • Армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2 500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
  • Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из Армии дронов.
военные силы Украины
Война с Россией
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