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Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал закон об усилении наказаний для военнослужащих

20 декабря, 2022 вторник
03:03
война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении наказаний для военнослужащих

Об этом генерал написал в Telegram.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - отметил Залужный.

По его словам, армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.

Он также подчеркнул, что угрозы усиления безнаказанности командиров не существует, потому что они также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие.

"Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведены успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение. Я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать победу", - подчеркнул он. главнокомандующий ВСУ.

  • Напомним, 13 декабря Верховная Рада одобрила и направила на подпись президенту законопроект №8271, существенно усиливающий уголовную ответственность военных.
  • Петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому ветировать этот закон набрала более 25 тысяч голосов в сутки.

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Криминал
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Валерий Залужный
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