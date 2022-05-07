Армия бомжей. Бутусов объяснил, почему российские захватчики одеваются и обуваются как бродяги и постоянно мародерят
Военная форма и обувь участников полномасштабного российского вторжения на территорию Украины не отвечают полевым требованиям. Поэтому рядовые армии РФ одеваются и обуваются в вещи, украденные у граждан Украины
Это, на примере взятых в плен в селе Шестаково Харьковской области представителей страны-агрессора, в субботу, 7 мая 2022 года объяснил у себя на фейсбуке украинский журналист и военный обозреватель Юрий Бутусов.
"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться. Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивны. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно так, одевают под бушлаты краденые теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - отметил Бутусов.
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По его словам, в настоящее время в Шестково взяты в плен "8 военнослужащих разных российских подразделений, преимущественно из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ".
"Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжается, идет зачистка", - добавил Юрий Бутусов.
"Украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области", – подчеркнул журналист.
Фотографии с места событий в Шестаково от Юрия Бутусова
- Напомним, украинские подразделения продолжают успешно оттеснять врага от Харькова к российской границе.
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