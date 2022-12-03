Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, замена Александра Лукашенко на секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича - самоубийственный шаг, ведь армия РБ, вероятнее всего, не станет воевать против Украины. Она может повернуть оружие против режима самопровозглашенного президента и его ставленника. Политолог отметил, что несмотря на понимание того, что Александр Лукашенко - диктатор и преступник, беларусы ценили его борьбу с Владимиром Путиными за формальные признаки независимости их страны.

“Замена Лукашенко этим Вольфовичем будет сразу означать, что никакой независимости не осталось. Беларусская армия вероятнее всего повернет оружие уже против ставленников Кремля, тем более, что есть и такой триггер, как достаточно активный беларусский корпус, борющийся в Украине. Очередное преступление Путина, как и все его ходы в течение последнего месяца, только усугубляет его ситуацию”, - подчеркнул Андрей Пионтковский.

26 ноября внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

За несколько часов до этого, Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

Беларусская оппозиция и украинские эксперты считают, что в таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного РФ государственного секретаря совета безопасности Республики Беларусь генерала Александра Вольфовича.

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