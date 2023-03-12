Поступило очень тревожное сообщение от нашего Главного управления разведки Минобороны. Разведчики-военные говорят, что готовится какая-то мощная провокация. Через пару дней в Беларусь должен прибыть один из ведущих российских пропагандистов Соловьев. Может быть сделано что-то масштабное – речь идет о российско-лукашенковской провокации.

Конечно, беспокойство не безосновательно. Режим Лукашенко является полноценным участником российской войны против Украины, таким же агрессором. Не следует забывать о том, что он предоставляет всю свою территорию Кремлю для войны. И сегодня с аэродрома, который стал известен после происшествия с российским АВАКСом, взлетел МиГ-31 – тот самый истребитель, способный нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». То есть, недружественные действия со стороны Лукашенко происходят все время. Еще один факт – в очередной раз продлили так называемые маневры. Что такое военные маневры во время войны – это приготовление к военным операциям, совсем не учения мирного времени. И эти непрерывные маневры длятся уже год. Их продевают по приказу Кремля, конечно, потому что им это нужно. И потому тревоги совершенно оправданы, повышенная боевая готовность на северном направлении. А субъективные факторы – истерики Лукашенко, его лживые высказывания по поводу происшествия в Мачулищах, могут указывать на то, что действительно может готовиться большая провокация с его участием.

Какого плана может быть эта провокация? Зачем туда присылать русского пропагандиста Соловьева?

Мы видим, что постоянно испытывают границы. Польша, я считаю, действует рационально, логично, грамотно, когда устанавливает укрепления, в том числе противотанковые ежи, на границе с Беларусью. Укрепляет границу Литва. Постоянно происходят провокации на этом направлении с использованием мигрантов, это началось задолго до массированного вторжения России с помощью Беларуси на территорию Украины. Постоянно проходят провокации со стороны пограничников режима Лукашенко, со стороны военных. Сегодня, по меньшей мере, 20 полигонов Беларуси заняты российскими войсками – в том смысле, что их там тренируют. Поэтому разведка Украины и Министерство обороны Украины постоянно подчеркивают, что они следят очень внимательно за ситуацией, и поводов говорить, что будет какое-то массовое вторжение, нет. Это верно, пожалуй. Но то, что небольшими группами или довольно большими можно совершать опасные провокации, всем понятно. Поэтому нужно серьезно относиться к такой информации и таким заявлениям ГУРа, украинской разведки, которая предупреждает в частности о том, что может наступить такая фаза войны, которой многие боятся – переход вооруженных сил Лукашенко через границу с Украиной.

А что собой представляют в сложившейся ситуации вооруженные силы Беларуси?

Еще одна тревожная информация. Ситуация там была никакая, состояние армии – никакое. Лукашенко бюджет тратит не на нужды населения или армии, а только на содержание спецслужб и карательных органов – они живут хорошо. Военные начали жить в техническом плане неплохо, когда Россия начала подготовку к войне, проводила масштабные маневры и начала войну.

Тревожная информация заключается в том, что необученных солдат, военнослужащих Беларуси сейчас тренируют для военных действий инструкторы из России,

которые уже прошли войну, прошли как захватчики через самые сложные направления в Украине, приобрели достаточно серьезный опыт и теперь делятся им с военными Беларуси. Понятно для чего – не для мирной жизни или для сбора урожая или посева. Действительно, как посмотреть, что нет видимых причин – скопление войск, техники это так. А если сложить все эти факторы, то видно, что напряженность не только не уменьшилась, а увеличивается на границе с Украиной.

А как быть с лукашенковским визитом в Китай? Что он мог привезти Си Цзиньпину и что мог получить взамен? Следует ли говорить о какой-то синхронизации действий между Китаем, Беларусью и Россией или Лукашенко хотел бы застраховаться и начинать свою индивидуальную игру?

Что самое главное – это не был визит, Лукашенко зачем-то вызвали. Он был счастлив, ведь никто с ним не общается, реакция на поездки к Путину – уже только смех и досада. Стыдно, когда диктатор пресмыкается. Даже если диктатора не воспринимаешь как легитимного руководителя, все равно стыдно, когда такое чудо приезжает из Беларуси за границу.

Почему Лукашенко могли вызвать на разговор? Причина достаточно ясна: визит состоялся в то время, когда были перекрыты транспортные пути со стороны Польши, что очень усложняет Китаю торговлю.

Один проект, в котором заинтересован Китай, вообще разлетается вдребезги и не стартует нормально. Это единственное место, через которое шла торговля с Европой, в частности России и Китая. Все время предупреждали специалисты, что это узкое горлышко, его легко закупорить и тогда торговля будет не просто тормозить – она может остановиться. Китай ограничен сухопутным путем в Европу через Беларусь, потому что остальные пути не работают или дороже (морской и воздушный). Вот и решили обсудить проблему с Лукашенко, показать ему, что Китай теряет довольно много на этом. Вернулся он раздраженный, видимо, рассчитывал на поддержку, но поддержка была только на словах – обычная китайская поддержка: мы вас поддержим, мы вам дадим денег, вы будете только выполнять наши приказы и пожелания.

Лукашенко же вроде не прочь следовать указаниям Пекина, но он ехал туда, как данник Золотой Орды в XIV или XIII веке. Возможно, сейчас стоит вопрос, кому будет подчиняться Беларусь больше – Москве или Пекину. Или это будет «треугольник сотрудничества»?

Да, ему даже предложить нечего, даже дани, чтобы получить взамен какие-то льготы. Если Лукашенко и будет использовать Китай в противовес России, это будут очень неловкие попытки. Кремль осознает, насколько зависим Лукашенко от России и что никакой Китай не заменит Россию, не заменит поставки энергоносителей и других элементов экономической зависимости режима Лукашенко от России.

Здесь другая опасность – возобновились разговоры со стороны Запада о снятии санкций с транзита калия. Это очень опасно и это могло обсуждаться в Китае. Была утечка информации о том, что Украина не хотела, чтобы на режим Лукашенко налагали санкции. Теперь под видом решения проблемы голода снова заговорили о том проекте, который в свое время предлагал генсек ООН – разрешить транзит по Беларуси украинского зерна, калия и т.д. То есть, чтобы помочь тем, кто страдает от голода в Африке и забыть о тысячах политзаключенных в Беларуси. Это очень опасно. Это будет спасительная соломинка для Лукашенко. А судя по только что появившейся информации, в этом принимают участие Нидерланды, Португалия, Франция, Италия – довольно мощные мировые игроки.

Если это произойдет, это будет в первую очередь означать увеличение военного давления на Украину, затягивание этой войны.

Режим Лукашенко нужен Путину только для одной цели – для военной. Его спасение руками Запада – это то, о чем мечтают оба диктатора, особенно Путин, которому сейчас нужен стабильный военный плацдарм. Он может продолжать наступать на украинские территории на юге, но будет постоянно держать в напряжении и готовить очередное вторжение с севера тоже. Это опасно, и так – здесь мог сложиться некий треугольник отхода от санкций и использование возможного снятия санкций с режима Лукашенко для прокачки всех грузов из России и Китая.

А как понимать политическую биполярку Лукашенко? Он уверяет, что Беларусь не готовится к военным действиям и провокациям – только если произойдет что-то с нашей стороны. Это такая попытка апологизации, чтобы объяснить, почему Лукашенко может вовлечься в открытые боевые действия. С другой стороны, он стал очень сильно хамить в сторону нашего президента.

Это связано с первым вопросом, который мы обсуждали: он в истерике из-за готовящейся провокации с привлечением территории Беларуси. И на этот раз ему что-то сообщили. Я уверен, что 24 февраля ему не сообщали реально о тех массированных ракетных атаках, которые были на украинские гражданские объекты, в том числе с территории Беларуси. Его просто не спрашивают и ничего ему не докладывают. Тут он что-то узнал, вот и истерит. Хамство свидетельствует о том, что он готовит недружественные действия против Украины. Действительно, он всегда запутывается в своей лжи. Логика лжи была такова: мы соседи – я на вас никогда не нападу. И так было, а тут он сорвался. Следовательно, следует ожидать новых срывов, а может, и выпадов.

Что произошло в Мачулищах? Речь идет о чрезвычайно существенном повреждении российского стратегического самолета электронной радиоразведки. И что собой представляют белорусские партизаны, в частности, движение белорусского сопротивления на территории Беларуси?

Потенциальных партизан у нас более 90%. К сожалению, многие из них сидят в тюрьме. Этот режим не принимают в Беларуси. 2020 год показал: несмотря на репрессии, отношение не изменилось. А репрессии совершаются ежедневно, регулярно кого-то садят в тюрьму. Как в анекдоте о бегущем зайце, а когда его берут, он говорит: так верблюдов же полно. – А ты же не верблюд. – А ты докажи. Анекдот не смешон в нашей реальности – он страшен. И эти ежедневные репрессии показывают, что Лукашенко и его режим просто живут в страхе. Иначе зачем бросаться на молодежь, пожилых людей, на всех? Что произошло в Мачулищах? Опять-таки мешок лжи: возражение, что вообще что-то произошло, потом признание. Буквально позавчера Лукашенко признал, что инцидент был. Сказали, что ничего страшного, самолет полетел, очевидно, повреждена антенна. Это достаточно серьезное повреждение.

Основной агрегат, да?

Я не скажу, как все происходило, потому что сегодня там пытаются так подать, что действовала какая-то группа с корнями в Украине, при участии ЦРУ, а теперь уже и Польши. Очередная ложь, к тому же неловкая, потому что не держится кучи. Я подчеркиваю: случилось то, что должно было случиться: объекты на территории Беларуси, участвующие в войне как режим Лукашенко, – это легитимная цель для украинских Вооруженных Сил. Неважно, кто это сделал, но это предупреждение режиму, что это может продолжаться, к тому же, в больших масштабах. Потому что когда взлетает самолет, обеспечивающий координацию обстрелов ракетами «Кинжал», которые не показывают радары, потому что они гиперзвуковые, то, естественно, Украина не только имеет право действовать – это ее обязанность. И тогда это уже другой вопрос, случилось это при участии каких-то групп на территории Беларуси или это было что-то другое. Я не специалист по дронам, но мне странно слышать, что дешевый китайский дрон мог взлететь и что-то взорвать. Что-то мне не верится. Жду более серьезных данных от разведок, прежде всего западных, потому что то, что сейчас говорят спецслужбы Лукашенко и пропагандисты – это такая протухшая ложь, что я бы не советовал даже вникать во все детали и все имена, которые сейчас выбрасывают в общем. Еще раз подчеркиваю: это то, к чему привели действия режима Лукашенко относительно полноценной поддержки и участия во вторжении. Военные цели на территории Беларуси – неважно, белорусские они или российские, пока российские в первую очередь – это легитимные цели в военное время.