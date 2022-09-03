English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Армия Беларуси подтянула к границе с Украиной "грады" и С-300

Армия Беларуси подтянула к границе с Украиной "грады" и С-300

3 сентября, 2022 суббота
16:21
война с Россией

В Беларуси фиксируется увеличение военной активности в Брестской области, граничащей с Украиной, в частности, армия Беларуси подтянула к границе Украиной "грады" и С-300

Об этом передает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

С конца августа в район Бреста подвозят как машины поставки, так и более серьезное вооружение. В частности, 30 августа, в Брест прибыл эшелон с минимум 20 единицами техники ВС РБ и 4 пассажирскими вагонами, среди вооружения были две пусковые части ЗРК "С-300".

По данным мониторинговой группы, эшелон был с техникой 115-го зенитно-ракетного полка Беларуси, вернувшегося в Брест после учений в РФ.

В тот же день в Брест прибыл и второй эшелон с более чем 6 танками Т-72 ВС РБ.

Уже 31 августа в Дрогичинском районе в сторону приграничного села Адамово двигались 5 БМП ВС РБ, а в Пинске были замечены 4 КамАЗа с гаубицами ВС РБ.

2 сентября, в направлении Ивацевичей со стороны Березы была замечена колонна из 20 единиц техники ВС РБ, где кроме МАЗов и Уралов, двигалась и РЛС.

Вечером того же дня на ЖД-станцию "Брест-Южный" прибыл еще один крупный эшелон с военной техникой: свыше 13 бортовых Уралов, свыше 17 РСЗО "Град", свыше 12 Газ-66, 2 САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 3 машины старшего офицера батареи 1В12, а также несколько пассажирских и грузовых вагонов.

"То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возвращения части техники после учений в РФ. Текущее усиление также связано с проведением учений, и такое число войск недостаточно для агрессии против Украины", - отмечают в пресс-службе. Белорусский Гаюн".

  • 2 сентября в белорусском Бресте была обнаружена дислокация российских беспилотников, которыми пользуются для разведки приграничных районов Украины. в Генштабе заявили, что в Беларуси проходят мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Белорусь
Читайте также:
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
2 сентября, 2022 пятница
Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории
російська авіація
2 сентября, 2022 пятница
Российские истребители и штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ на Юге
2 сентября, 2022 пятница
Россияне вывезли всю военную технику с ЗАЭС, - Генштаб
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.29
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 сентября
17:05
Рамзан Кадыров
"Пока меня не выгнали": Кадыров уходит в "бессрочный отпуск"
16:57
Эксклюзив
Постоянными обстрелами приграничья Сумщины враг пытается создать серую зону в 5-7 км, - глава ОВА Живицкий
16:55
Эксклюзив
Если будет газ, проблем с отоплением не будет, - глава Криворожского РВА
16:37
Эксклюзив
На Харьковщине населенные пункты периодически оказываются под контролем одной или другой стороны, - депутат Харьковского облсовета Скорик
16:37
В Киевской области слышны взрывы, работают саперы
16:35
"Хлопки в Крыму? Спасай семью!" Укрзализныця предлагает бесплатную эвакуацию из Крымского полуострова
16:25
Эксклюзив
Сергей Шойгу
Отставка Шойгу не в стиле Путина, хотя на роль козла отпущения очень подходит, - Марк Фейгин
16:07
Петр Порошенко
Порошенко: если МАГАТЭ не способна обеспечить безопасность ЗАЭС, туда нужно немедленно вводить миротворцев ООН
15:52
російський атомний підводний човен
Российская атомная подлодка всплыла в Средиземном море, - Bild
15:48
Обновлено
В Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв, трое детей получили ранения
15:29
Эксклюзив
В Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин, - боец батальона "Свобода" Рубан
15:18
В интересах США, чтобы война быстрее закончилась победой Украины, – экс-генсек НАТО
15:11
Вместо жилья для воинов-переселенцев возобновят распил бюджета "Большого строительства", а на Верховную Раду выделено еще 400 млн грн. Заявление бойцов АТО-ВПО
15:07
Эксклюзив
Мы стараемся обеспечить необходимыми продуктами наиболее нуждающихся, - мэр Энергодара Орлов
15:05
В оккупированном Мелитополе запретили украинские лекарства и раздают повестки получившим паспорт РФ
15:02
В Полтаве и области возобновили поставки горячей воды
14:54
Обновлено
УПЛ: "Динамо" проиграло "Заре", результаты других матчей 3-го тура чемпионата Украины
14:43
Малооблачно, сухо и умеренно тепло. Прогноз погоды на 4 сентября от синоптика Натальи Диденко
14:29
Эксклюзив
Ситуация в динамичном развитии и контролируется Силами обороны, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
14:28
В Николаевской области россияне убили ребенка, еще 2 детей и 4 взрослых ранены
14:22
Эксклюзив
Путин будет избегать объявления всеобщей мобилизации, понимая, что с этим напряжением он не справится, - Марк Фейгин
14:02
Усик отреагировал на вызов самого богатого боксера мира
13:58
Две ботофермы на Киевщине и в Одессе: СБУ ликвидировала "армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов
13:43
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили Украину
13:36
Эксклюзив
Путин решил, что он получит контроль над Украиной или разрушит ее, - военный эксперт Шерр
13:30
Украина предложит Германии электроэнергию от своих АЭС
13:23
Новобоварский район город Харкова. 3 сентября 2022 года
Российский снаряд из С-300 попал по территории школы в Харькове
13:13
Медведев пригрозил Западу судным днем за "попытку разорвать Россию"
13:12
Новые российские подразделения на 40% оснащаются небоеспособной техникой, – разведка
13:00
Виктор Орбан
Орбан прибыл в Москву на похороны Горбачева
12:45
За двое суток ВСУ уничтожили вражескую технику на $26,5 млн, – Залужный
12:18
NASA готово ко второй попытке запуска лунной миссии Artemis 1
12:07
Руководил боевыми действиями из детсада под Бучей: в Украине будут судить российского генерала, командовавшего операцией по захвату Киева
11:59
Легендарная американская теннисистка Уильямс сыграла последний матч в карьере
11:47
Задержан киевлянин, который сдавал российским военным позиции ВСУ
11:33
Минюст Грузии рассказал, скольким россиянам дали гражданство в 2022 году
11:21
Эксклюзив
Из-за длительного процесса взыскания российских активов в Украине олигархи РФ могут избегать конфискации, - адвокат Щербан
11:17
Курс валют на 3 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:11
Сливал врагу данные о ВСУ в Северодонецке: будут судить священника УПЦ МП
11:11
В Siemens Energy заявили, что утечка смазки "не является технической причиной", по которой РФ полностью приостановила "Северный поток"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV