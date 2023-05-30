Армия Беларуси будет тренироваться наносить ракетные удары "искандерами"
Армия Беларуси приступила к тренировкам, в рамках которых будут отрабатывать ракетные удары баллистическими ракетами с применением комплексов "Искандер-М"
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.
"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии принимает участие подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусская армия будет отрабатывать выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и в специальном снаряжении.
Следует отметить, что ракетный комплекс "Искандер-М" способен использовать ракеты в ядерном исполнении.
- В апреле минобороны РФ сообщало о передаче Беларуси "искандеров".
- Ранее стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
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