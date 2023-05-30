Армия Беларуси будет тренироваться наносить ракетные удары "искандерами"

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск вооруженных сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии принимает участие подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусская армия будет отрабатывать выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и в специальном снаряжении.

Следует отметить, что ракетный комплекс "Искандер-М" способен использовать ракеты в ядерном исполнении.