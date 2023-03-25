Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступательные действия в районе Нагорного Карабаха, установив контроль над дорогами Ханкенди-Халфали-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзаляр-Туршсу к северу от Лачинского коридора. Этими путями происходило обеспечение армянских сил боеприпасами, считают в ведомстве.

"Перевозки из Армении живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в последние дни приобрели интенсивный характер. Эти перевозки осуществляются особенно в ночное время суток и в туманную погоду, - говорится в сообщении.

Официальный Баку также обвинил Армению в строительстве новых дорог по нескольким маршрутам, а также в расширении существующих.

"Незаконными армянскими вооруженными формированиями ведутся работы по прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки. В этих целях используется военная, инженерная и специальная техника, а как рабочая сила - лица, проходящие военную службу по контракту, и местные жители ", – заявили в минобороны.

Учитывая эти факторы, подразделения ВС Азербайджана выполнили необходимые контрольные меры, чтобы предотвратить использование указанных дорог для незаконной деятельности - объяснили в ведомстве. Также таким образом "были прерваны поставки боеприпасов из Армении".