Армия Азербайджана взяла под контроль дороги к северу от Лачинского коридора
Силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и заняли ранее армянские позиции в районе дорог Ханкенди-Халфали-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзаляр-Туршсу к северу от Лачинского коридора
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана.
Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступательные действия в районе Нагорного Карабаха, установив контроль над дорогами Ханкенди-Халфали-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзаляр-Туршсу к северу от Лачинского коридора. Этими путями происходило обеспечение армянских сил боеприпасами, считают в ведомстве.
"Перевозки из Армении живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в последние дни приобрели интенсивный характер. Эти перевозки осуществляются особенно в ночное время суток и в туманную погоду, - говорится в сообщении.
Официальный Баку также обвинил Армению в строительстве новых дорог по нескольким маршрутам, а также в расширении существующих.
"Незаконными армянскими вооруженными формированиями ведутся работы по прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки. В этих целях используется военная, инженерная и специальная техника, а как рабочая сила - лица, проходящие военную службу по контракту, и местные жители ", – заявили в минобороны.
Учитывая эти факторы, подразделения ВС Азербайджана выполнили необходимые контрольные меры, чтобы предотвратить использование указанных дорог для незаконной деятельности - объяснили в ведомстве. Также таким образом "были прерваны поставки боеприпасов из Армении".
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