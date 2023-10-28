"Армия 2030 года – это армия роботов": эксперт Яковенко о теоретическом изменении будущего формата ведения войны
Соучредитель DroneUa, эксперт по беспилотным технологиям и робототехнике Валерий Яковенко прокомментировал вероятное изменение будущего формата войн и отметил, что армия 2030 года будет армией роботов
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Люди не должны присутствовать на поле боя, это опасно, их место заменит робототехника. В течение следующих 4 лет те достижения, которые формирует Украина и которые она демонстрирует на поле боя, будут масштабированы. Это будет моментом, когда небольшая группа людей руководит большими массивами разнообразного оборудования, которое будет выполнять свои миссии на поле боя", - считает эксперт.
Он отметил, что речь идет о том, что не только процессы изменятся по отношению к управлению и количеству людей, вовлеченных в эти процессы, подвергающиеся непосредственному риску, но и изменятся параметры использования робототехники.
"Войны будущего - это будет не об огромных историях с большой техникой, вроде никому не нужен Черноморский флот. Речь идет о небольших устройствах, способных защищать акватории или территории, хирургически удаляя оккупантов с земли, которую нужно освобождать. Поэтому сейчас речь идет действительно о трансформации всего миробезопасности, всей формулы. Армия 2030 года - это будет армия роботов", - отметил Яковенко.
- Ранее защитники Украины в рамках проекта "Армия дронов" получили 206 ударных беспилотников украинского производства Heavy Shot. После поражения врагов, они автоматически возвращаются на базу.
- 28 октября сообщалось, что проект "Армия дронов" отправил украинским защитникам более полутора тысяч FPV-дронов Shrike: их разработал украинский стартап.
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