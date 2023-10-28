"Армия 2030 года – это армия роботов": эксперт Яковенко о теоретическом изменении будущего формата ведения войны

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Люди не должны присутствовать на поле боя, это опасно, их место заменит робототехника. В течение следующих 4 лет те достижения, которые формирует Украина и которые она демонстрирует на поле боя, будут масштабированы. Это будет моментом, когда небольшая группа людей руководит большими массивами разнообразного оборудования, которое будет выполнять свои миссии на поле боя", - считает эксперт.

Он отметил, что речь идет о том, что не только процессы изменятся по отношению к управлению и количеству людей, вовлеченных в эти процессы, подвергающиеся непосредственному риску, но и изменятся параметры использования робототехники.

"Войны будущего - это будет не об огромных историях с большой техникой, вроде никому не нужен Черноморский флот. Речь идет о небольших устройствах, способных защищать акватории или территории, хирургически удаляя оккупантов с земли, которую нужно освобождать. Поэтому сейчас речь идет действительно о трансформации всего миробезопасности, всей формулы. Армия 2030 года - это будет армия роботов", - отметил Яковенко.