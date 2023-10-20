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Армения закончила ратификацию протокола, отменяющего смертную казнь

20 октября, 2023 пятница
15:07
Мир Армения

Армения закончила ратификацию протокола №13, отменяющего смертную казнь при любых обстоятельствах, в том числе за преступления, совершенные во время войны и неизбежной угрозы войны

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Отмечается, что постоянный представитель Армении при Совете Европы посол Арман Хачатрян в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сдал на хранение ратификационную грамоту Протокола №13 к Европейской конвенции по правам человека – это последний шаг для его ратификации.

Таким образом, Армения стала 45-м государством-членом Совета Европы, ратифицировавшим этот протокол.

"Договор дополняет Протокол № 6 к ЕКПЧ (об отмене смертной казни во всех случаях, кроме военного времени), который был ратифицирован всеми государствами-участниками. Присоединение к обоим протоколам является необязательным и означает приверженность государств к полной отмене смертной казни в законодательстве и на практике", – говорится в сообщении.

  • 13 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ранее принятый парламентом закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда.
Армения
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