Армения выползает из-под российской сферы влияния
В армянском Гюмри протесты с требованием вывода российских войск из Карабаха
Мнение политического бомонда честно озвучил Арам Саркисян, бывший премьер страны: Армения должна выйти из ОДКБ, чтобы получать от Запада по $300-400 млн в год. Это не просто слова, потому что Саркисян соратник нынешнего главы правительства.
Премьер Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к народу был резким: "Наши союзники по безопасности оставили нас один на один (в конфликте с Азербайджаном), решив остаться пассивными наблюдателями".
То же самое глава правительства заявил Путину в лицо, фактически дав понять, что готовит страну к выходу из ОДКБ.
ЕС и США выдавливают Россию из процессов безопасности и экономических на Кавказе
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На этом фоне Пашинян не устает благодарить "стран, которые не имели перед Арменией никаких обязательств, но поддержали безопасность в регионе".
Когда осенью в Ереван прилетела Нэнси Пелоси, власти Армении сняли все плакаты с Путиным и разрешили митинг за выход из ОДКБ и союзничество со странами Запада. Общественное мнение страны готовится к изменению политического курса страны.
ЕС и США выдавливают Россию из процессов безопасности и экономических на Кавказе.
Евросоюз в прошлом году направил наблюдателей на границу между Арменией и Азербайджаном, а США заявили о готовности помочь Еревану в оборонной сфере. Летом прошлого года в Армению летал директор ЦРУ Бернс, а осенью впервые за 10 лет в Вашингтон прибыл министр обороны Армении Папикян. Госсекретарь США Блинкен организовал переговоры между Пашиняном и Алиевым.
Когда осенью в Ереван прилетела Нэнси Пелоси, власти Армении сняли все плакаты с Путиным и разрешили митинг за выход из ОДКБ и союзничество со странами Запада
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Ранее при поддержке США прошли первые за 10 лет переговоры между Арменией и Турцией. У Эрдогана есть претензии к Армении и он поддерживает в войне своего союзника Алиева. США хотят примирить этот треугольник и ослабить позиции России в регионе, имитирующей посредническую деятельность по удержанию Армении в своей орбите.
В Казахстане Запад зашел с экономических козырей, вырывая страну из "объятий" Москвы. В Армении же США и союзники концентрировались на аргументе безопасности, который значительно действеннее.
В декабре Лукашенко признался, что ОДКБ может развалиться. Выход Армении из блока повлечет за собой другие выходы – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан просто ждут удобного момента.
ОДКБ — как альтернатива НАТО существовал только на бумаге, и формально восхвалял Москву как центр влияния в регионе. Реально кремль использовал эти страны для наркотрафика, обхода западных санкций и сбытовых рынков для российского неликвида. Распад "бумажного" монстра теперь покажет всему миру, что РФ может влиять только на саму себя... Но и это не точно...
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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