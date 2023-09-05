Армения впервые с начала войны с РФ передала Украине гуманитарную помощь
Армения впервые с начала российско-украинской войны направила Украине гуманитарную помощь - о ней официально объявит завтра в Киеве жена премьера Пашиняна
Об этом сообщают источники "Радио Свободы".
О каком размере и о какой помощи идет речь и какая организация ее направила в Украину, пока официально не сообщается.
Издание отмечает, что о помощи официально объявит супруга премьер-министра Армении Николо Пашиняна.
Завтра в Киеве стартует "Третий саммит первых леди и джентльменов", в котором, по данным источников "Радио Свободы", также примет участие жена Пашиняна, которая лично доставит помощь.
Имена некоторых первых леди и джентльменов - участников уже опубликованы на официальных страницах саммита в соцсетях, но имени супруги премьер-министра Армении в списке пока нет.
Министерство иностранных дел и правительство пока официально не прокомментировали эту информацию.
- Напомним, третий саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве 6 сентября.
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