Об этом в интервью ОТА заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает Newsarmenia.

"Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации и там находятся российские миротворцы. Ответственность за все происходящие там события лежит на РФ. Российская Федерация должна действовать, чтобы 120 тысяч армян, живущих в Нагорном Карабахе, не поддались этнической чистке. Потому что единственной целью этих действий является этническая чистка в Нагорном Карабахе. Об этом говорит азербайджанская общественность, в том числе на официальном уровне, представляя ультиматумы армянам, живущим в Нагорном Карабахе", - сказал Григорян.

Он напомнил, что в 2020 году российские миротворцы пообещали жителям Арцаха гарантию безопасности. Жители Арцаха вернулись, также прислушиваясь к этим гарантиям. Но "на земле" эти гарантии бездействуют. Угроза этнической чистки становится все более предметной. Григорян согласился с утверждением, что происходит "ползучее" изменение архитектуры безопасности с 2020 года.

По его словам, если Россия остается в регионе, она должна поступить иначе.

"Для Армении очень важно, чтобы армяне жили в Нагорном Карабахе и там были гарантии прав и безопасности. Для этого делаются многочисленные шаги", - сказал Григорян.

Он признал, что Азербайджан пытается силой продавить выгодные для себя условия мирного соглашения. Армения, находясь в затруднительном положении, пытается найти новые гарантии безопасности.