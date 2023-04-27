Армения возложила на РФ ответственность за блокирование Азербайджаном Лачинского коридора
Ответственность за происходящие в Лачинском коридоре события лежит на РФ, поскольку с 2020 года его контролируют российские "миротворцы"
Об этом в интервью ОТА заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает Newsarmenia.
"Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации и там находятся российские миротворцы. Ответственность за все происходящие там события лежит на РФ. Российская Федерация должна действовать, чтобы 120 тысяч армян, живущих в Нагорном Карабахе, не поддались этнической чистке. Потому что единственной целью этих действий является этническая чистка в Нагорном Карабахе. Об этом говорит азербайджанская общественность, в том числе на официальном уровне, представляя ультиматумы армянам, живущим в Нагорном Карабахе", - сказал Григорян.
Он напомнил, что в 2020 году российские миротворцы пообещали жителям Арцаха гарантию безопасности. Жители Арцаха вернулись, также прислушиваясь к этим гарантиям. Но "на земле" эти гарантии бездействуют. Угроза этнической чистки становится все более предметной. Григорян согласился с утверждением, что происходит "ползучее" изменение архитектуры безопасности с 2020 года.
По его словам, если Россия остается в регионе, она должна поступить иначе.
"Для Армении очень важно, чтобы армяне жили в Нагорном Карабахе и там были гарантии прав и безопасности. Для этого делаются многочисленные шаги", - сказал Григорян.
Он признал, что Азербайджан пытается силой продавить выгодные для себя условия мирного соглашения. Армения, находясь в затруднительном положении, пытается найти новые гарантии безопасности.
- 23 апреля Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских миротворцев, чтобы те его снесли. Как утверждают политологи, Армения может отказаться от услуг "российских миротворцев" в зоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, считая их неэффективными, и призвать на помощь представителей международной коалиции, в частности, с участием Франции и США, где достаточно влиятельные армянские лобби. При этом Азербайджан и его партнеры в Турции вероятное появление в регионе сил Франции оценивают как нежелательное, поскольку это, по их мнению, способно усилить позиции Ирана, давнего французского союзника на Ближнем Востоке.
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