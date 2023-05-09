Армения в последний раз была представлена на Дне победы в Москве, - генерал-майор СБУ Ягун
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Москву на парад ко Дню победы, чтобы у России не было поводов вмешаться в мирный процесс с Азербайджаном
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
"Я сегодня читал аналитику относительно того, что приехали представители определенных стран. Аналитики склоняются к тому, что они приехали по просьбе Китая, потому что никто не собирался ехать. Большинство стран появилось там в последний раз, показав, что они выполнили новую просьбу нового сюзерена. Я думаю, что Армения также в последний раз появилась на этом действе. У них проблема – они очень хотят подписать договор с Азербайджаном и боятся вмешательства России в последний момент и препятствования. Поэтому Пашинян был там", – считает Ягун.
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8 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
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