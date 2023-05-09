Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Я сегодня читал аналитику относительно того, что приехали представители определенных стран. Аналитики склоняются к тому, что они приехали по просьбе Китая, потому что никто не собирался ехать. Большинство стран появилось там в последний раз, показав, что они выполнили новую просьбу нового сюзерена. Я думаю, что Армения также в последний раз появилась на этом действе. У них проблема – они очень хотят подписать договор с Азербайджаном и боятся вмешательства России в последний момент и препятствования. Поэтому Пашинян был там", – считает Ягун.