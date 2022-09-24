Армения – Украина: Петраков назвал заявку сборной на матч Лиги наций
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на матч Лиги наций против Армении
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Из находящихся в расположении сборной Украины футболистов в заявку на матч не попал полузащитник Эдуард Сарапий.
Матч Армения – Украина состоится сегодня, 24 сентября в Ереване и начнется в 16:00.
После 4 матчей Украина имеет 7 очков и занимает второе место в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия с 9 пунктами – первая. Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место.
Заявка сборной Украины:
1. Евгений Волынец, 2. Валерий Бондарь, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Лунин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Пихаленок, 18. Александр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 20. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.
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21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины уступила Шотландию.
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