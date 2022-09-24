Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
Сегодня, 24 сентября, в 5-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Армении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В сентябре сборная Украины проведет еще два матча. Команда Петракова сыграет против Шотландии, 27 сентября, в Кракове. Сегодня же, 24 сентября, встретится в Ереване с Арменией.
После 4 матчей Украина имеет 7 очков и вторая в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия с 9 пунктами – первая. Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место.
Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.
Лига наций
Дивизион B. 5-й тур
24 сентября
Армения – Украина
Ереван, Республиканский стадион им. Вазгена Саргсяна
Начало в 16:00
Прямая трансляция – каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Общественное", youtube-канал УАФ
- Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать Петракова за высказывания о войне. УЕФА оштрафовал украинца.
- 21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.
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