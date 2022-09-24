Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сентябре сборная Украины проведет еще два матча. Команда Петракова сыграет против Шотландии, 27 сентября, в Кракове. Сегодня же, 24 сентября, встретится в Ереване с Арменией.

После 4 матчей Украина имеет 7 очков и вторая в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия с 9 пунктами – первая. Ирландия с 4 баллами – третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место.

Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Лига наций

Дивизион B. 5-й тур

24 сентября

Армения – Украина

Ереван, Республиканский стадион им. Вазгена Саргсяна

Начало в 16:00

Прямая трансляция – каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Общественное", youtube-канал УАФ

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