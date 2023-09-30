Армения судится против Азербайджана в Международный суд ООН

Об этом говорится в сообщении суда, передает "Европейская правда".

Армения в иске просит Международный суд ООН о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха.

Среди прочего от Баку требуют вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, содействовать доступу миссии ООН и Красного Креста в регион и обеспечить коммунальные услуги.

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Также Армения хочет, чтобы Азербайджан обязали "воздерживаться от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха", не разрушать какого-либо памятника геноцида армян 1915 года и признать документы, выдаваемые властью непризнанного Нагорного Карабаха.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, предварительно, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

20 сентября власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил , что Баку признает территориальную целостность Армении. Также он добавил, что на территории его страны больше нет "серых зон".