Армения призывает международное сообщество содействовать "установлению мира и стабильности" в Нагорном Карабахе
Армения призывает международное сообщество принять меры по пресечению агрессивных действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы
Об этом сообщает Armenpres со ссылкой на заявление МИД Армении.
"Считаем недопустимым заявления азербайджанской стороны, которыми предпринимается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим Лачинского коридора… Призываем все стороны трехстороннего Заявления придерживаться взятых на себя обязательств, приложить немедленные усилия для выполнения условий, установленных Заявлением от 9 ноября 2020 года, в том числе поддержание режима прекращения огня, открытие региональных коммуникаций, освобождение военнопленных и других удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.
МИД Армении отмечает, что страна выполнила все свои обязательства. Причиной невыполнения ряда пунктов трехстороннего Заявления от 9 ноября является их произвольное толкование Азербайджаном, агрессивная риторика и продолжающиеся действия.
"Республика Армения, еще раз подтверждая свою приверженность повестке дня установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры по прекращению агрессивных отношений и действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы", - заключают армянские дипломаты.
- Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана уволить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.
- Сегодня, 3 августа, минобороны Азербаджану объявило, что армяне нанесли интенсивный обстрел позиции азербайджанской армии, в результате чего погиб военный. После этого вооруженные силы Азербайджана начали операцию против армянских подразделений в направлении Лачинского района Нагорного Карабаха. В неофициальных источниках появилась информация, что погибли 4 и ранены 15 армянских военных.
- Также сегодня президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию.
- Интересным подтекстом сегодняшних событий является то, что вскоре состоится встреча Эрдогана и Путина. По предварительным данным, их переговоры запланированы на 5 августа в Сочи. Ведь известно, что Турция открыто поддерживает Азербайджан, а позиции Армении опираются на миротворческий контингент России.
- Вооруженные силы Азербайджана сегодня сообщили , что начавшаяся операция прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.
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