Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-глава оборонного штаба Нагорного Карабаха Эльхан Нуриев.

"Война должна завершиться территориальной целостностью Азербайджана в признанных международным сообществом, в частности ООН, границах. Армянское правительство привержено, чтобы признать территориальную целостность Азербайджана, дело в том, что и как главари наших "Л/ДНР", эти террористические структуры (непризнана Нагорно-Карино) республика, - ред.) связаны напрямую с Москвой", - отметил Нуриев.

Он добавил, что все провокации совершаются этими прокси-силами.

"Армения в ближайшее время признает территориальную целостность Азербайджана. Я думаю, что этому будут способствовать ВСУ, народ Украины и все свободное человечество, чтобы эта метрополия и империя перестала издеваться над независимыми государствами. Азербайджан давно бы договорился с Арменией, Москву надо исключить из этого переговорного процесса" , - подытожил экс-глава оборонного штаба Нагорного Карабаха.