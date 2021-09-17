Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан из-за "расовую дискриминацию"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Армения заявил, что Азербайджан в течение десятилетий "подвергал армян расовой дискриминации" из-за государственной политики "ненависти".

В иске говорится, что "армяне подверглись системной дискриминации, массовых убийств, пыток и других издевательств".

Армения утверждает, что "нарушение направленные на лиц армянского этнического или национального происхождения"

В иске отмечается, что "эта практика вновь вышла на первый план в сентябре 2020 года" когда ситуация в Нагорном Карабахе переросла в открытое противостояние. Ереван обвиняет Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Со стороны Азербайджана не было немедленного ответа на обвинения.

Отношения между странами продолжают оставаться напряженными после прошлогодней войны между ними за Нагорный Карабах.

В результате шестинедельного войны, большая часть Карабаха оказалась под контролем Азербайджана.

