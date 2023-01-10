Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет проводить на своей территории учения ОДКБ в 2023 году
Об этом сообщает news.am.
Соответствующее заявление Пашинян сделал 10 января на пресс-конференции. По его словам, министр обороны Армении уже проинформировал объединенный штаб Организации договора по коллективной безопасности о том, что в Армении считают нецелесообразным проведение учений в нынешней ситуации.
Пашинян подчеркнул, что, по крайней мере, в 2023 году учений ОДКБ в Армении не будет. Ожидалось, что в 2023 году на территории страны состоятся учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
- 24 ноября 2022 года Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проект совместной декларации и документы о государственных мерах по оказанию помощи Армении.
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