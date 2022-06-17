Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году
В Армении поставили перед футбольной сборной безумную цель - к 2050 году стать чемпионом Европы или мира
Об этом сообщает Arka.am.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент УЕФА Александер Чеферин и глава ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в праздновании, которое посвятили 30-летию создания Федерации футбола Армении.
Пашинян во время речи заявил безумную цель, что сборная Армении должна к 2050 году – стать чемпионом Европы или мира по футболу.
В стране желают выстроить 300 стадионов.
УЕФА намерел отправить Армении $5 млн.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
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