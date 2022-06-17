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Главная Спорт Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году

Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году

17 июня, 2022 пятница
02:27
Спорт сборная Армении

В Армении поставили перед футбольной сборной безумную цель - к 2050 году стать чемпионом Европы или мира

Об этом сообщает Arka.am.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент УЕФА Александер Чеферин и глава ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в праздновании, которое посвятили 30-летию создания Федерации футбола Армении.

Пашинян во время речи заявил безумную цель, что сборная Армении должна к 2050 году – стать чемпионом Европы или мира по футболу.

В стране желают выстроить 300 стадионов.

УЕФА намерел отправить Армении $5 млн.

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Армения
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