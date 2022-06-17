Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году

Об этом сообщает Arka.am.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент УЕФА Александер Чеферин и глава ФИФА Джанни Инфантино приняли участие в праздновании, которое посвятили 30-летию создания Федерации футбола Армении.

Пашинян во время речи заявил безумную цель, что сборная Армении должна к 2050 году – стать чемпионом Европы или мира по футболу.

В стране желают выстроить 300 стадионов.

УЕФА намерел отправить Армении $5 млн.

11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.

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