Армения оказалась в тупике: Евросоюз давит, а российский фактор нивелирован, - азербайджанский политолог Велизаде
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде рассказал, что Армения оказалась в тупике, ведь Европейский Союз настаивает на прекращении конфликта с Азербайджаном, а российский фактор уже нивелирован
Политолог поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Геополитическая ситуация изменилась. Ситуация в целом подводит к тому, что Армения оказалась в тупике. С одной стороны Европейский Союз требует разблокирования путей сообщения и изменения подхода. Азербайджан имеет с Россией своеобразный доверительный контакт, не позволяющий Армении апеллировать к российскому фактору", – отметил Велизаде.
Эксперт добавил, что против Армении играет военное присутствие в регионе.
"Вооруженные силы Армении, которые дислоцируются у Лачинского коридора, играют роль против складывающейся геополитической ситуации. Они – рудимент прошлой эпохи, 1990-х гг.", - отметил Ильгар Велизаде.
- 3 августа в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию. Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербайджана покинуть Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.
- В свою очередь вооруженные силы Азербайджана сообщили , что операция, которую они начали, прошла успешно, они захватили ряд ключевых высот и требуют полного вывода войск Армении и других вооруженных формирований из непризнанной республики.
- После этого Армения призвала международное сообщество принять меры по пресечению агрессивных действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы.
- Позже представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия.
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