Армения объявила о совместных военных учениях с США
В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения: они предусматривают отработку стабилизационных действий между конфликтующими сторонами во время миротворческих миссий
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Учеба "Партнер Орел-2023" будет проходить на базе армянского учебного центра "Зар" в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.
"Цель учений - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановой оценке "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО", – говорится в сообщении.
Указано, что подразделения, которые готовятся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в подобных совместных учениях в странах-партнерах.
- 21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. Хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи.
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