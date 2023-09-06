Армения объявила о совместных военных учениях с США

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Учеба "Партнер Орел-2023" будет проходить на базе армянского учебного центра "Зар" в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

"Цель учений - повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановой оценке "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО", – говорится в сообщении.

Указано, что подразделения, которые готовятся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в подобных совместных учениях в странах-партнерах.