Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Армянские военные утверждают, что вооруженные силы Азербайджана вечером в субботу обстреляли автомобиль тылового обеспечения на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой.

"31 июля с 18:10 до 18:50 ВС Азербайджана совершили очередную провокацию, обстреляв армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. В частности, прицельный огонь был открыт по автомобилю тылового обеспечения, перевозит питания, который был серьезно поврежден" , - заявили в минобороны Армении.

Армянские военные сообщили, что открыли огонь и заявили, что с их стороны обошлось без потерь.