Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе
Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в вооруженных провокациях на границе
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Армянские военные утверждают, что вооруженные силы Азербайджана вечером в субботу обстреляли автомобиль тылового обеспечения на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой.
"31 июля с 18:10 до 18:50 ВС Азербайджана совершили очередную провокацию, обстреляв армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. В частности, прицельный огонь был открыт по автомобилю тылового обеспечения, перевозит питания, который был серьезно поврежден" , - заявили в минобороны Армении.
Армянские военные сообщили, что открыли огонь и заявили, что с их стороны обошлось без потерь.
- Напомним, 23 июля Азербайджан и Армения заявили о перестрелках на границе .
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