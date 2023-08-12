Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза по Карабаху
Республика Армения обратилась к ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе "в результате вынужденной блокады"
Об этом сообщает МИД Армении.
"Острый дефицит товаров первой необходимости, включая продовольствие, лекарства и топливо, обострился после 15 июня 2023 года, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор – единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром – запретив любой доступ к Нагорному Карабаху, даже гуманитарный. Умышленное препятствование поставке природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесло ущерб повседневной жизни людей", - подчеркнул постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя главы Совета Безопасности ООН.
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По его словам, действия Азербайджана являются грубым нарушением не только Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и международного гуманитарного права и являются прямым нарушением приказов Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должен "принять все меры по обеспечению беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях".
Конфликт по Нагорному Карабаху
Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении. С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.
14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.
22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил, что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
Эти договоренности предполагают прекращение существования непризнанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.
29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.
5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.
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