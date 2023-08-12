Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза по Карабаху

Армения обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза по Карабаху

12 августа, 2023 суббота
12:46
Мир Армения

Республика Армения обратилась к ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе "в результате вынужденной блокады"

Об этом сообщает МИД Армении.

"Острый дефицит товаров первой необходимости, включая продовольствие, лекарства и топливо, обострился после 15 июня 2023 года, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор – единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром – запретив любой доступ к Нагорному Карабаху, даже гуманитарный. Умышленное препятствование поставке природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесло ущерб повседневной жизни людей", - подчеркнул постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя главы Совета Безопасности ООН.

Читайте также: Территорией Карабаха Россия пытается рассчитаться с Азербайджаном за обход санкций, - глава Европейской партии Армении Хзмалян

По его словам, действия Азербайджана являются грубым нарушением не только Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и международного гуманитарного права и являются прямым нарушением приказов Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должен "принять все меры по обеспечению беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях".

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорно-Карабахской Республикой, это происходило при поддержке Армении. С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил, что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования непризнанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

Россия
ООН
Армения
Военные новости
Читайте также:
Майкл Макфол експосол США у РФ
11 августа, 2023 пятница
Экспосол США в Москве Макфол предположил, почему Вашингтон запрещает Украине бить по территории РФ
12 августа, 2023 суббота
Ночная атака Крыма: оккупанты заявляют о 20 дронах и работе ПВО
наступ ЗСУ
10 августа, 2023 четверг
Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
12 августа
14:03
OPINION
О последствиях прекращения зернового соглашения для Украины
13:42
Последний день перед жарой: синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и комфортную погоду в Украине на 13 августа
13:32
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: что известно
13:31
Оккупанты дважды обстреляли Херсонщину: 3 раненых
13:22
Если потенциала Европы не хватит, обучать пилотов F-16 можно будет и в США, - Кирби
13:20
Обновлено
Армия РФ утром ударила авиабомбой по Орехову: погиб полицейский, 12 раненых
12:52
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: без пострадавших
12:33
"Под контролем ВСУ": стартовала регистрация судов для движения в Черном море
12:05
В РФ заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
12:05
OPINION
Сергей Фурса
Пока что Россию спасает глава ее Центрального банка
11:45
В Черном море на дежурстве находятся четыре вражеских корабля, ракетоносители отсутствуют
11:23
Эксклюзив
Пресс-офицер: 3-я отдельная штурмовая бригада строит семью из добровольцев
11:22
В Одессе открыли первые шесть пляжей для купания
11:21
Украина получила от ЕС почти 224 тысяч артиллерийских снарядов
11:12
В России в Уссурийске прорвало дамбу из-за обилия осадков
11:00
Обзор
"Августовское проклятие" России возвращается, между Украиной и Польшей растет напряжение, у Китая свои причины для мирных переговоров. Акценты мировых СМИ 12 августа
10:58
Российские террористы за сутки атаковали 10 регионов Украины: 5 погибших, 13 раненых
10:50
OPINION
Николай Княжицкий
Письмо Навального – это о тупиковом пути авторитаризма
10:09
Эксклюзив
Полицейский экипаж "Белый ангел": Через три недели из Донецкой области эвакуировано более 30 детей
10:08
OPINION
Может ли нелюстрированный Луцкий управлять разработкой дронов?
09:59
Франция осудила новые обстрелы РФ против Украины и признала их военными преступлениями
09:49
Страны Западной Африки отложили совещание по военному вторжению в Нигер
09:23
Россияне с утра ударили по Купянску-Узловому: погибла женщина
09:03
Россияне переместили десантные силы из Херсонской в Запорожскую область из-за больших потерь, - британская разведка
08:45
Эксклюзив
Глава Северодонецкого РВА: Оккупанты колоннами вывозят 200-х и 300-х через Сватово в Луганск
08:37
Обновлено
Армия РФ за сутки войны потеряла 510 военных, 5 танков и 10 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:30
Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 3 вражеских дрона
08:23
В Мариуполе оккупанты проводят новую волну жестоких зачисток и проверок: исчезают гражданские люди
08:16
На Херсонщине оккупанты хотят провести "ревизию" имущества украинцев, - ЦНС
08:01
OPINION
Зачем Кабмин ликвидировал Офис уполномоченного по пропавшим без вести
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура чемпионата Украины по футболу
07:56
Обзор
НСК "Олимпийскому" 100 лет: Лобановский, Роналду, Мадонна и Победа, которой все ждут
07:53
Обзор
Будда на войне, гастрономическая дипломатия и футбол с немцами – 5 книг о том, как пережить мятежное время
06:54
Домашнее насилие: в Украине за полгода зафиксировали почти 145 тысяч случаев
06:37
СМИ: Украина может остановить безвиз с Израилем и попросить исключить страну из встреч "Рамштайна"
05:59
Обновлено
Ночная атака Крыма: оккупанты заявляют о 20 дронах и работе ПВО
05:31
У Украины значительные успехи на Запорожье, российская оборона деградирует, любой прорыв ВСУ может стать решающим, - ISW
04:40
Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли уже 67 человек
04:12
Египет отказался поставлять оружие России, но не соглашается предоставить его Украине, - WSJ
03:44
С 1 сентября США и Китай вдвое увеличат количество авиарейсов между странами
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV