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Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить обстрелы гражданских со стороны Азербайджана

20 сентября, 2023 среда
05:15
Мир ЕСПЧ

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры относительно Азербайджана из-за его военной операции

Об этом передает News.am.

"Представитель по международным правовым делам обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить безвозвратную утрату прав гражданского населения в результате широкомасштабной агрессии, разрешенной со стороны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

В частности, Ереван потребовал обязать Баку прекратить обстрелы всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

  • Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха длится уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорнокарабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил , что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила, что осуждает их проведение и не признает результаты.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico сообщил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.

16 сентября Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993), рассказал, что Россия перебрасывает вагнеровских боевиков из Карабаха через Лачинский коридор в Армению.

На следующий день стало известно, что вооруженные силы Азербайджана наращивают свой военный потенциал вблизи Армении и разрисовали свою технику "военными знаками", подобными тем, которые использовала российская армия перед вторжением в Украину.

Армения
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