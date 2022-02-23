Армения не планирует признавать "Л/ДНР"

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Республики Армения Ваан Унанян, сообщает Арменпресс.



По его словам, признание "Л/ДНР" не стоит в повестке дня в Армении.



"Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путем дипломатического диалога, переговоров в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН. И мы надеемся, что будут сделаны все необходимые шаги для снижения напряженности и мирного урегулирования ситуации" , - заявил Унанян.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".

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