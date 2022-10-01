Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении, цитирует Арменпресс.

Причиной возможного принятия такого решения стало обострение между Арменией и Азербайджаном и отсутствие четкой политической оценки ситуации от стран-членов ОДКБ.

"Недавно, в результате контактов с рядом коллег из ОДКБ, я заметил, что в ОДКБ тоже фиксируют, что определенные общественные настроения в Армении очень быстро развиваются. В ходе разговора даже было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении", - сказал Пашинян. Он подчеркнул, что это "не просто игра слов, а очень серьезное содержание".

Он отметил, что ранее во время обсуждений вопросов безопасности с ОДКБ его уверяли в том, что граница Армении является красной линией для ОДКБ. Однако после событий 2021 года на участках Сотка и Хознавара Пашинян не получил поддержки со стороны других стран-членов ОДКБ.

Когда в прошлом году произошли события на участках Сотка и Хознавара, мы, естественно, обратились в ОДКБ и получили очень странный ответ, что граница не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: в таком случае, где проходит эта красная линия?" - отметил Пашинян.

По его мнению, сказать, что между Азербайджаном и Арменией нет границ, значит сказать, что ОДКБ их тоже не имеет, а значит, и не имеет зоны ответственности и просто не существует.

"Это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит сказать, что нет ОДКБ, потому что ОДКБ имеет зону ответственности, которая обозначена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности , если нет зоны ответственности, то нет и организации", - подчеркнул Пашинян.

Также премьер-министр Армении напомнил, что границы между Россией и Беларусью, Россией и Азербайджаном тоже не демаркированы.

"Это значит, что, например, теоретически Азербайджан может также вторгнуться на территорию Российской Федерации или Россия может вторгнуться на территорию Азербайджана, а если скажут, что происходит, то можно ответить, что граница не демаркирована?" – сказал Пашинян.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".

Также 13 сентября из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН. Тогда же заявили, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит Азербайджан и Армению.

14 сентября Пашинян снова попросил военной помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном у стран-членов ОДКБ.

15 сентября в Совбезе Армении заявили, что достигли перемирия с Азербайджаном.

18 сентября в столице Армении Ереване прошел митинг за выход страны из ОДКБ.

29 сентября стало известно, что Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в обстрелах.