Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры в Вашингтоне
В воскресенье, 30 апреля, Армения и Азербайджан проведут в Вашингтоне новый раунд мирных переговоров
Об этом информирует Reuters .
"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Тогда же запланирован следующий раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказала пресс-секретарь Мирзояна.
В то же время Азербайджан пока не подтвердил эту встречу.
В ходе переговоров страны попытаются нормализовать отношения после того, как неделями росла напряженность вокруг спорного региона Нагорного Карабаха. В последние недели их вооруженные силы обменивались огнем во время споров относительно региона.
Так на прошлой неделе Азербайджан установил новый контрольно-пропускной пункт на Лачинском коридоре, по дороге в Карабах, проходящий через территорию страны. Армения назвала этот шаг грубым нарушением перемирия в 2020 году.
А в субботу, 29 апреля, минобороны Армении сообщило, что один из его солдат получил ранения в результате выстрела азербайджанских вооруженных сил вблизи села Тег в южной провинции Армении Сюник.
- 23 апреля Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских миротворцев, чтобы те его снесли. Как утверждают политологи, Армения может отказаться от услуг "российских миротворцев" в зоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, считая их неэффективными, и призвать на помощь представителей международной коалиции, в частности, с участием Франции и США, где достаточно влиятельные армянские лобби. При этом Азербайджан и его партнеры в Турции вероятное появление в регионе сил Франции оценивают как нежелательное, поскольку это, по их мнению, способно усилить позиции Ирана, давнего французского союзника на Ближнем Востоке.
- 27 апреля Армения возложила на РФ ответственность за блокирование Азербайджаном Лачинского коридора.
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