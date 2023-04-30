Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры в Вашингтоне

Об этом информирует Reuters .

"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Тогда же запланирован следующий раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказала пресс-секретарь Мирзояна.

В то же время Азербайджан пока не подтвердил эту встречу.

В ходе переговоров страны попытаются нормализовать отношения после того, как неделями росла напряженность вокруг спорного региона Нагорного Карабаха. В последние недели их вооруженные силы обменивались огнем во время споров относительно региона.

Так на прошлой неделе Азербайджан установил новый контрольно-пропускной пункт на Лачинском коридоре, по дороге в Карабах, проходящий через территорию страны. Армения назвала этот шаг грубым нарушением перемирия в 2020 году.

А в субботу, 29 апреля, минобороны Армении сообщило, что один из его солдат получил ранения в результате выстрела азербайджанских вооруженных сил вблизи села Тег в южной провинции Армении Сюник.