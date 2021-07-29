Армения и Азербайджан продолжили обстрелы через день после стрельбы с потерями
29 июля на том же участке границы в Кельбаджарском районе возобновилась перестрелка между сторонами
Об этом рассказывает "Европейская правда".
Минобороны Армении заявило, что схватка началась около 3:00 ночи на Гегаркуникском участке межгосударственной границы в направлении Кельбаджара.
"Подразделения вооруженных сил Азербайджана, нарушив договоренность о тишине, достигнутую вчера, снова прибегли к провокациям, открыв огонь по армянских позициях из стрелкового оружия. Огонь прекратился после ответа армянской стороны", - говорится в заявлении.
В ведомстве сообщили, что на 7 часов утра 29 июля ситуация была спокойной.
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В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что режим тишины нарушили с армянской стороны.
"29 июля с 2:45 до 3:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района совершили обстрел из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарский района", - заявило ведомство.
В сообщении отмечается, что также в сторону азербайджанских позиций бросили 10-12 ручных гранат Ф-1 и что обстрел прекратился после огня.
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