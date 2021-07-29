Армения и Азербайджан продолжили обстрелы через день после стрельбы с потерями

Об этом рассказывает "Европейская правда".

Минобороны Армении заявило, что схватка началась около 3:00 ночи на Гегаркуникском участке межгосударственной границы в направлении Кельбаджара.



"Подразделения вооруженных сил Азербайджана, нарушив договоренность о тишине, достигнутую вчера, снова прибегли к провокациям, открыв огонь по армянских позициях из стрелкового оружия. Огонь прекратился после ответа армянской стороны", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что на 7 часов утра 29 июля ситуация была спокойной.



Читайте также: Спикер турецкого парламента Шентоп Турция и Азербайджан ведут переговоры о создании общей армии

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило, что режим тишины нарушили с армянской стороны.



"29 июля с 2:45 до 3:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района совершили обстрел из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарский района", - заявило ведомство.

В сообщении отмечается, что также в сторону азербайджанских позиций бросили 10-12 ручных гранат Ф-1 и что обстрел прекратился после огня.