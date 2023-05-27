Об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, сообщает Reuters.

"1 июня в Кишиневе мы надеемся, что наконец-то будет подписан мирный договор. Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", – сказала она.

По данным источников агентства по дипломатическим кругам, на полях саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Министерство иностранных дел Армении не разделяет оптимизма Баку, но подтвердило участие в переговорах в Кишиневе, информирует агентство "Арменпресс".

"Обсуждения по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений" продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы", – говорится в комментарии армянского МИД. .

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз возник после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которого значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор.