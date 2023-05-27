Армения и Азербайджан продолжат мирные переговоры в Кишиневе, где возможно подписание соглашения
Переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня, где возможно подписание мирного соглашения.
Об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, сообщает Reuters.
"1 июня в Кишиневе мы надеемся, что наконец-то будет подписан мирный договор. Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", – сказала она.
По данным источников агентства по дипломатическим кругам, на полях саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Министерство иностранных дел Армении не разделяет оптимизма Баку, но подтвердило участие в переговорах в Кишиневе, информирует агентство "Арменпресс".
"Обсуждения по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений" продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы", – говорится в комментарии армянского МИД. .
Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.
Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз возник после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которого значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.
Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе Лачинский коридор.
- В начале мая Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
- 14 мая Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Брюсселе добились прогресса в дискуссиях и согласились возобновить переговоры по делимитации границ.
- В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, сигнализирующие его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что мирное соглашение между странами неизбежно.
- 25 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве лидеры Азербайджана и Армении заявили о взаимном отсутствии территориальных претензий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное