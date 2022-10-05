Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение

Об этом говорится в сообщении внешнеполитических ведомств трех государств, сообщает "Европейская правда".

В разговоре дипломаты изложили свои мнения по итогам состоявшейся 2 октября в Женеве встречи.

Как заявил МИД Армении, в ходе разговора собеседники "обменялись мнениями по разработке армянско-азербайджанского мирного договора и создания дискуссионного механизма между Степанакертом и Баку".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении, немедленной репатриации армянских военнопленных и безусловного соблюдения режима прекращения огня.

"В контексте предотвращения новых агрессий отмечена важность внедрения международных механизмов мониторинга и контроля за ситуацией на границе", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что министр Джейхун Байрамов выразил надежду, что "стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных Баку на встрече в Женеве".

Ведомство отметило, что призыв Азербайджана о проведении в октябре двусторонней комиссии по делимитации армянско-азербайджанской границы был встречен положительно.

"Байрамов заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира в регионе и еще раз подтвердил готовность подписать мирный договор. Министр также добавил, что в постконфликтный период Баку продолжит работу с целью реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана", - отмечается в информации .

Блинкен со своей стороны "выразил благодарность за положительные шаги, которые Армения и Азербайджан предпринимают для достижения устойчивого мирного соглашения", заявили в госдепе США.

"Он приветствовал встречу между министрами 2 октября как важный шаг вперед в мирном процессе. Секретарь высоко оценил освобождение военнопленных и подтвердил наше обязательство помочь Армении и Азербайджану решать проблемы мирным путем, а также подчеркнул, что дипломатия является единственным путем вперед", - говорится в сообщении.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".

Также 13 сентября из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН. Тогда же заявили, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит Азербайджан и Армению.

14 сентября Пашинян снова попросил о военной помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном у стран-членов ОДКБ.

15 сентября в Совбезе Армении заявили, что достигли перемирия с Азербайджаном.

18 сентября в столице Армении Ереване прошел митинг за выход страны из ОДКБ.

29 сентября стало известно, что Армения и Азербайджан в очередной раз обвинили друг друга в обстрелах, которые удалось прекратить при посредничестве США.

1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что Ереван вполне вероятно может выйти из Организации договора по коллективной безопасности.

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