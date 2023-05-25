Армения и Азербайджан объявили о взаимном признании территориальной целостности стран
Армения и Азербайджан объявили о взаимном признании территориальной целостности стран и "выходе на мирное соглашение" по Карабаху
Об этом заявили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании совета ЕАЭС, передает "Новая газета".
По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.
В свою очередь Алиев заявил, что "есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более ввиду того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана". Он также подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.
Пока что не уточняется, в каких пределах страны признали друг друга.
- Напомним, в начале мая Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
- 14 мая Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Брюсселе добились прогресса в дискуссиях и согласились возобновить переговоры по делимитации границ.
- 22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Алиев назвал неизбежным мирное соглашение
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