Об этом заявили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании совета ЕАЭС, передает "Новая газета".

По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.

В свою очередь Алиев заявил, что "есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более ввиду того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана". Он также подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Пока что не уточняется, в каких пределах страны признали друг друга.