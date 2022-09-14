Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

О происходящем на границе сегодня, 14 сентября, сообщили в минобороны участников конфликта

Военное ведомство Армении заявило , что в ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной:

"Противник использовал ударные беспилотники в направлении Джермука. Хотя на других направлениях решенной накануне агрессии существенных событий зафиксировано не было, сегодня, начиная с 08:00, противник возобновил действия с применением артиллерии, минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, в частности верин-шоржи".

Минобороны Азербайджана сообщает , что в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня:

"Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись подразделению азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях… Сейчас позиции Азербайджанской Армии периодически подвергаются обстрелу. Наши подразделения принимают надлежащие ответные меры".

Телеграмм-каналы пишут , что с раннего утра боевые действия на участке Ишханасар в Сисиане возобновились. На данный момент идут тяжелые бои. С 09:00 утра звуки разрывов снарядов слышны и в Орисе.

Телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана провела Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. В своем твиттере она отметила, что потребует прекращения ударов по территории Армении, соблюдения режима прекращения огня и возвращения к переговорам.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана также будет обсуждаться сегодня в Совбезе ООН.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет отмечать продолжение переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении в конфликте с Азербайджаном – лишь выразили соболезнования и создали "рабочую группу"

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