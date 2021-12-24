Армения готова начать обсуждение мирного соглашения с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна стремится заключить мирное соглашение с Азербайджаном
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Мы заинтересованы в заключении и старте обсуждений мирного соглашения с Азербайджаном. Мы не отказывались говорить по этой теме. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, нелогично было бы, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении", - заявил Пашинян.
Он добавил, что Армения выступает за урегулирование вопроса Карабаха и разблокировку коммуникаций.
По словам Пашиняна, возможности расширятся, если удастся сформировать удобную модель, которая будет удобной и для Армении, и для Азербайджана.
- 15-16 ноября обострилась ситуация на спорной территории между Арменией и Азербайджаном – появились сообщения о новых погибших.
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