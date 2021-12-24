Армения готова начать обсуждение мирного соглашения с Азербайджаном

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы заинтересованы в заключении и старте обсуждений мирного соглашения с Азербайджаном. Мы не отказывались говорить по этой теме. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, нелогично было бы, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении", - заявил Пашинян.

Он добавил, что Армения выступает за урегулирование вопроса Карабаха и разблокировку коммуникаций.

По словам Пашиняна, возможности расширятся, если удастся сформировать удобную модель, которая будет удобной и для Армении, и для Азербайджана.

15-16 ноября обострилась ситуация на спорной территории между Арменией и Азербайджаном – появились сообщения о новых погибших.

Азербайджан при посредничестве ЕС передал Армении 10 военных, взятых в плен во время столкновений 16 ноября.