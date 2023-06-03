Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"В последние дни мы наблюдаем фактический разворот Армении на Запад. Следует понимать, что Армения все эти годы находилась и находится в состоянии заложника России. Пашинян все последние годы пытался угодить Путину", - объяснил Хзмалян.

Политик подчеркнул, что Армения до сих пор находится под серьезным влиянием РФ

"Я очень рад, что идеологией Европейской партии Армении есть три пункта. В частности, Армения должна выйти из ОДКБ и ЕврАзЭС и вступить в ЕС и НАТО вместе с Грузией, Украиной и Молдовой. Также очень важно сделать в своих странах евроремонт. Армения очень долго шла к такой политике. Однако и сейчас мы не государство, а колония России. Поэтому нас ждут очень серьезные изменения", - добавил он.