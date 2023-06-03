Армения должна выйти из ОДКБ и вступить в ЕС и НАТО, - глава Европейской партии Хзмалян
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян убежден, что страна должна избавиться от российского влияния и вступить в ЕС и НАТО
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"В последние дни мы наблюдаем фактический разворот Армении на Запад. Следует понимать, что Армения все эти годы находилась и находится в состоянии заложника России. Пашинян все последние годы пытался угодить Путину", - объяснил Хзмалян.
Политик подчеркнул, что Армения до сих пор находится под серьезным влиянием РФ
"Я очень рад, что идеологией Европейской партии Армении есть три пункта. В частности, Армения должна выйти из ОДКБ и ЕврАзЭС и вступить в ЕС и НАТО вместе с Грузией, Украиной и Молдовой. Также очень важно сделать в своих странах евроремонт. Армения очень долго шла к такой политике. Однако и сейчас мы не государство, а колония России. Поэтому нас ждут очень серьезные изменения", - добавил он.
- В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины.
- Параллельно Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
- 14 мая Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Брюсселе добились прогресса в дискуссиях и согласились возобновить переговоры по делимитации границ.
- На переговорах Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
- Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти".
- 29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.
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