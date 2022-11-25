Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Армения просит президента Франции Эмманюэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном, бросив новый вызов все более ослаблению власти Владимира Путина над региональными союзниками России после войны в Украине.

Профессор Европейского университета в Тбилиси Эмиль Авдалиани рассказал изданию, что на сегодняшний день Армения пытается диверсифицировать внешние отношения в свете слабеющей России.

"Зависимость от России смертельная, поэтому Ереван стремится к сближению с Турцией, более тесным связям с ЕС, Ираном и Китаем. Это результат половинчатого подхода Москвы к Еревану и прежде всего ослабления позиций России на Южном Кавказе в результате ее неудачной войны в Украине", - подчеркнул он. он.

24 ноября Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать совместные документы. Он также выразил разочарование отсутствием ответа на его официальный запрос о военной помощи после атаки Азербайджана в сентябре 2022 года. А во время "семейной" фотографии лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян отошел от стоящего слева от Путина.

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