Армения, Азербайджан и ЕС согласовали размещение гражданской миссии вдоль границы

Об этом информируют на сайте премьер-министра Армении .

6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель встретились в Праге на полях первого заседания Европейского политического сообщества.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границ и последующее пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Армения поддержала гражданскую миссию ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Также согласился сотрудничать и Азербайджан.

Миссия приступит к работе в октябре, максимум на два месяца. Ее цель – в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям с помощью своих докладов.