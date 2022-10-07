Армения, Азербайджан и ЕС согласовали размещение гражданской миссии вдоль границы
Армения, Азербайджан и Евросоюз согласовали размещение гражданской миссии ЕС на границе, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации
Об этом информируют на сайте премьер-министра Армении .
6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель встретились в Праге на полях первого заседания Европейского политического сообщества.
"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границ и последующее пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Армения поддержала гражданскую миссию ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Также согласился сотрудничать и Азербайджан.
Миссия приступит к работе в октябре, максимум на два месяца. Ее цель – в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям с помощью своих докладов.
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