АРМА разыскало активы подсанкционных лиц на 1,5 млрд грн и более 300 принадлежащих им объектов

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года АРМА проработало 2657 запросов Министерства юстиции Украины по розыску собственности попавших под санкции СНБО юридических и физических лиц.

"По результатам проработки таких запросов Нацагентство разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги и денежные средства общей стоимостью около 1,5 миллиарда в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что было разыскано 135 объектов жилой и нежилой недвижимости, 94 земельных участков, 80 единиц автомобильного, морского/речного и авиационного/воздушного транспорта, 16 единиц имущественных прав интеллектуальной собственности.

В Нацагентстве отмечают, что соответствующая информация предоставлена Минюсту для формирования материалов и подачи исков в Высший антикоррупционный суд о взыскании подсанкционных активов в пользу государства.