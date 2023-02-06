АРМА разыскало активы подсанкционных лиц на 1,5 млрд грн и более 300 принадлежащих им объектов
С начала войны правоохранители Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам
Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.
Отмечается, что с 24 февраля 2022 года АРМА проработало 2657 запросов Министерства юстиции Украины по розыску собственности попавших под санкции СНБО юридических и физических лиц.
"По результатам проработки таких запросов Нацагентство разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги и денежные средства общей стоимостью около 1,5 миллиарда в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что было разыскано 135 объектов жилой и нежилой недвижимости, 94 земельных участков, 80 единиц автомобильного, морского/речного и авиационного/воздушного транспорта, 16 единиц имущественных прав интеллектуальной собственности.
В Нацагентстве отмечают, что соответствующая информация предоставлена Минюсту для формирования материалов и подачи исков в Высший антикоррупционный суд о взыскании подсанкционных активов в пользу государства.
- 6 февраля по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову.
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