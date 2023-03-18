АРМА получило активы российского бизнесмена в Черниговской области более чем на миллиард грн
По материалам СБУ в пользу государства передали черниговские активы российского бизнесмена на сумму более миллиарда грн
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По материалам СБУ Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило активы черниговской текстильной компании, бенефициаром которой является российский бизнесмен.
Отмечается, что активы, в том числе недвижимое имущество компании и корпоративные права на нее, оценили более чем в миллиард гривен.
Правоохранители подтвердили, что конечным бенефициаром компании является бизнесмен из РФ, работающий на ВПК страны-агрессора.
Установлено, что он владеет группой российских компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается расследование", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, с начала войны правоохранители Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам.
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