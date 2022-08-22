English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино

АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино

22 августа, 2022 понедельник
11:31
Криминал

Имущество "4 канала", принадлежавшее депутату-предателю Алексею Ковалеву, Агентство по розыску и менеджменту активов передало в распоряжение Государственного агентства Украины по кино. Таким образом, де-юре завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино .

Как говорится в сообщении, имущество "4 канала", принадлежавшее депутату-предателю Алексею Ковалеву, АРМА передало в распоряжение Государственного агентства Украины по кино. Таким образом, де-юре завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства.

"Отныне информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн грн будет работать на пользу Украины и будет усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом", - пишет пресс-служба Госкино.

Отмечается, что Государственное агентство Украины по кино было избрано организацией, которая должна обеспечить сохранность арестованного имущества.

"Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. И здесь все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны", - сказала глава Государственного агентства Украины по кино Марина Кудерчук.

  • В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
  • После начала широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга Народа" приостановили , а 3 мая его исключили из фракции.
  • 8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева появился пост в поддержку оккупантов. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встречу первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
  • 6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонщины и помогает оккупантам.
  • 7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсонщины в Россию.
  • 15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесения залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн.
  • 3 августа сообщалось , что на телеканале нардепа Ковалева, подозреваемого в государственной измене, проводили обыски.
  • Государственное бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора 17 августа передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами телеканал депутата-коллаборанта Алексея Ковалева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
Херсонщина
война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
Олександр Кукурба
Автор Татьяна Яворськая
20 августа, 2022 суббота
Герои Украины. Александр Кукурба – воздушный задира, ставший ужасом для оккупантов
Віталій Портников
21 августа, 2022 воскресенье
Украина и Россия не останутся на политической карте мира в том виде, в каком они сейчас есть, - Портников
Літак Ethiopian Airlines
20 августа, 2022 суббота
Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.56
    Покупка 39.56
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.75
    Продажа 40.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
22 августа
12:36
Навести порядок с ценами на аренду жилья для переселенцев: на сайте президента зарегистрировали петицию
12:15
Эксклюзив
Падение экономики затягивает Россию в болото, - инвестиционный банкир Фурса
12:09
В Николаеве на День Независимости не будут вводить ограничения, но жителям рекомендуют работать удаленно, - ОВА
11:57
Ferrexpo передала награду Каннского фестиваля боксеру-чемпионке Анне Охоте
11:47
Алексей Данилов
Данилов рассказал, почему власти заранее не предупредили о дате полномасштабного вторжения РФ
11:28
Алексей Данилов
"Это был удар ножом в спину": Данилов объяснил, почему нападение РФ с территории Беларуси оказалось неожиданным
11:16
Эксклюзив
Алексей Арестович
Арестович станет политическим проектом, в который захотят вложиться группы влияния, - политконсультант Божко
11:04
Инфографика
Около 45,4 тыс. военных, 1919 танков, 4230 бронемашин: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны
11:02
Ущерб на $1,5 млн: неудачно шантажировавшему российских партнеров экс-руководителю госпредприятия объявили подозрение
10:55
В МИД России пригрозили НАТО столкновением ядерных государств с тяжелыми последствиями
10:46
Эксклюзив
Ядерного взрыва на ЗАЭС не будет, но есть много рисков, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
10:27
Александр Шовковский
"Признание и слава": футболист Шовковский показал сообщение от якобы администрации Путина о запрете въезда в РФ
10:26
Разведывали позиции HIMARS: в Черкасской области задержали двух коллаборантов
10:21
"Чтобы защитники Украины и Европы улыбнулись": послы ЕС подписали открытки для украинских военных
10:20
Эксклюзив
Новые образцы вооружений проходят испытания на россиянах в Украине, - Згурец
10:12
Эксклюзив
21 августа у побережья Одессы обезвредили две морские мины, - депутат районного совета Шульц
09:56
Ночью РФ обстреляла Никополь, Криворожский и Синельниковский районы, ранены по меньшей мере четверо пожилых людей
09:47
"Отказаться от российского топлива": минэнерго США анонсировало рекордную добычу нефти в следующем году
09:44
Малиновский забил гол и стал лучшим игроком матча против "Милана"
09:23
ЛНР
Разведка Британии выявила проблемы, которые возникли в РФ из-за отказа признавать нападение на Украину войной
09:23
Эксклюзив
танк Абрамс
Следующей помощью Украине могут уже стать танки "Абрамс", - Згурец
09:13
"Не способны перевести тактические достижения в оперативные": ISW считает, что РФ не будет иметь значительного продвижения в ближайшие месяцы
08:59
Украинец Середа в 16 лет выиграл взрослый ЧЕ по прыжкам в воду
08:45
Премьер Японии Кисида заболел COVID-19
08:31
Магучих принесла Украине историческое золото чемпионата Европы
08:26
"Российским туристам место разве что в Пхеньяне и Пекине": немецкий оппозиционный ХДС поддержал ограничение виз для россиян
08:16
Николай Княжицкий
В Верховинском районе действуют лагеря для деток переселенцев
07:59
Россияне штурмовали Благодатное в Николаевской области и пытались наступать на Харьковщине и на Донетчине, - Генштаб
07:55
На Кубе зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
07:24
В Нью-Йорке провели благотворительный забег в вышиванках, посвященный Дню Независимости Украины
06:52
Били со стороны Белгорода: ночью оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Харькове
06:28
"Будет еще больше предложений": Подоляк объяснил, почему РФ будет стремиться к переговорам
05:57
В Мелитополе оккупант домогался несовершеннолетней на улице, партизаны порезали ему горло, - мэр
02:34
На фото Каховская ГЭС
ВСУ скорректировали пропускную способность Каховского моста, - ОК "Юг"
02:06
Ситуация в Сумской области: россияне обстреливали общины из минометов и артиллерии. ВСУ сбили беспилотник
01:40
"Война может быть надолго": Тарас Чмут рассказал о ключевых потребностях для ВСУ
00:57
Вооруженные Сили Украины
"Россия отрежет себя от переговоров": Зеленский о показательном "суде" над пленными украинскими защитниками
00:34
На фото Владимир Зеленский
Зеленский наградил 8 лауреатов премии "Национальная легенда Украины"
2022, воскресенье
21 августа
23:56
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу. В сети появились фото
23:14
Ольга Стефанишина
Украина на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV