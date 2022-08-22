АРМА передало имущество "4 канала" нардепа-коллаборанта Ковалева в распоряжение Госкино

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино .

Как говорится в сообщении, имущество "4 канала", принадлежавшее депутату-предателю Алексею Ковалеву, АРМА передало в распоряжение Государственного агентства Украины по кино. Таким образом, де-юре завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства.

"Отныне информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн грн будет работать на пользу Украины и будет усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом", - пишет пресс-служба Госкино.

Отмечается, что Государственное агентство Украины по кино было избрано организацией, которая должна обеспечить сохранность арестованного имущества.

"Не нужно объяснять, насколько важно сохранять влияние украинской позиции в информационном пространстве. И здесь все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны", - сказала глава Государственного агентства Украины по кино Марина Кудерчук.

В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.

После начала широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга Народа" приостановили , а 3 мая его исключили из фракции.

8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева появился пост в поддержку оккупантов. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встречу первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонщины и помогает оккупантам.

7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсонщины в Россию.

15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесения залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн.

3 августа сообщалось , что на телеканале нардепа Ковалева, подозреваемого в государственной измене, проводили обыски.

Государственное бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора 17 августа передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами телеканал депутата-коллаборанта Алексея Ковалева.

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