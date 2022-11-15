АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн. грн

Об этом информируют в офисе генпрокурора.

"По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права группы предприятий – одного из крупнейших производителей пластмассовой трубной продукции на территории Украины. Также переданы имущественные комплексы 2 трубных заводов, 27 транспортных средств и права на 9 торговых марок. Общая сумма переданных активов составляет около 500 млн грн", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что в Украине действовала группа предприятий, конечным бенефициаром которых является банк. Они производили полимерные трубопроводные системы для наружных сетей водоснабжения и отвода, газораспределения и отопления. Также подразделения фирмы расположены в России, Белоруссии и Казахстане.

"Руководство компании, действуя в интересах страны-агрессора, создало на временно оккупированной территории АР Крым торговые представительства предприятий и организовало реализацию пластмассовых труб. Также предприятия производили строительство трубопроводных сетей и водопровода на временно оккупированном полуострове", - добавили в Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что только в 2020-2021 годах компания экспортировала в РФ продукции на 100 млн гривен.

Более 2 млрд грн активов передали Агентству по розыску и менеджменту активов. Раньше они принадлежали Винницкому предприятию по производству бытовой химии. Среди арестованных активов – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.

5 сентября прокуратура передала в АРМА активы трех асфальтобетонных заводов, принадлежащих белорусским компаниям.

31 октября в АРМА передали активы предприятия, принадлежавшего российской компании, на общую сумму 2,3 млрд. грн.

АРМА передано более 70 млн грн предприятия в г. Никополь, учредителями которого являются граждане РФ и занимавшееся производством оборонной продукции из специального сплава для России.