Об этом сообщили в telegram Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры обеспечили передачу АРМА более 70 млн грн арестованных средств на банковских счетах промышленного предприятия, владельцем которого является российская оборонная корпорация", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также идет процедура передачи АРМА корпоративных прав, имущественного комплекса, готовой продукции, производственных линий, сырья предприятия общей стоимостью более 400 млн грн.

"По данным следствия, произведенная предприятием продукция крупными партиями поступала стране-агрессору и использовалась в авиационной, ракетной и других военных отраслях", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Его осуществляет Управление СБУ в Днепропетровской области.

Более 2 млрд грн активов передали Агентству по розыску и менеджменту активов. Раньше они принадлежали Винницкому предприятию по производству бытовой химии. Среди арестованных активов – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.

5 сентября прокуратура передала АРМА активы трех асфальтобетонных заводов, принадлежащих беларусским компаниям.

31 октября АРМА передали активы предприятия, принадлежавшего российской компании, на общую сумму 2,3 млрд грн.

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