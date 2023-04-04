АРМА нужно ликвидировать, - нардеп Железняк

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Нардеп дал комментарий о деятельности и эффективности Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"По моему мнению, АРМА надо ликвидировать. Как раз сегодня, 4 апреля, мы проводили заседание нашей ВСК по экономической безопасности и рассматривали два кейса. Первый – российский аммиак, который был арестован, а второй – белорусский калий. По аммиаку в теории вроде бы продавали по рыночной цене, но в результате НДС никто не заплатил, а это минус 20% от цены, растаможку также никто не заплатил, минус еще 2%.То есть, компания покупает этот аммиак и сразу перепродает, погашая свои налоговые обязательства фейковым схемным кредитом, то есть государство ничего не получило по налогам. По факту продали по значительно заниженной цене. Мягко говоря, ситуация плохая. Это неэффективность работы АРМА и тех, кто организовывал торги", - отметил народный депутат Украины.

Ярослав Железняк добавил, что продавали через одну площадку, которую вы не увидите, если не зайдете из браузера Google Chrome и не уберете настройки безопасности, и только в таком случае, если знаете, где искать, тогда сможете найти электронную площадку этих торгов.

"Что касается кейса с калием, то там ситуация еще хуже. С одной стороны есть 740 вагонов с калием, продано только 2 200 тонн, цена вдвое меньше, чем рыночная. Почему так? Потому что АРМА передало оценивание на площадку, которая и оценила таким образом. Продавали большими лотами по 74 вагона, как вы понимаете, одновременно 74 вагона калия мало кому в стране нужны. Я чувствую, что будут вопросы от правоохранительных органов. И еще один вопрос - сейчас в Украине арестованы примерно 21 тыс. вагонов, и на ВСК мой коллега Вадим Ивченко, представляющий "Батькивщину", говорил где и на каких станциях пропали вагоны, как фокусе Дэвида Копперфилда (американский иллюзионист, известный своими масштабными и зрелищными фокусами, - ред.), - отметил нардеп.

Железняк сказал, что имеет безудержное желание обратиться в соответствующие правоохранительные антикоррупционные органы, что с высокой вероятностью может быть сделано от имени ВСК в ближайшее время.

18 марта прессслужба СБУ сообщила, что АРМА получило активы российского бизнесмена в Черниговской области более чем на миллиард грн





