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Арктика растает, стихийные бедствия участятся и усилятся: ООН объявила "красный код для человечества" из-за глобального потепления

9 августа, 2021 понедельник
15:27
Мир Загрязнение воздуха

ООН призвала человечество сократить выбросы в воздух для противодействия глобальному потеплению и остановке его на уровне 1,5 °C

Об этом говорится в отчете Межправительственной панели ООН по изменению климата.

Межправительственная группа экспертов ООН заявила, что изменения климата происходят во всех регионах Земли. Многие из этих изменений являются беспрецедентными для тысяч или даже сотен тысяч лет, а некоторые - например, повышение уровня моря, - необратимы для многих будущих поколений.

Как отмечается, единственный способ ограничить изменение климата - немедленно на глобальном уровне сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

"Ограничение потепление до 1,5°С однозначно требует более срочного сокращения выбросов, чем это происходит сейчас, но если цель все еще есть, мы не должны считать, что все потеряно, и отказываться - все равно стоит продолжать действовать по сокращению выбросов, чтобы избежать еще большего потепления", - говорится в отчете.

Отмечается, если этого не сделать, то остановить глобальное потепление не удастся не только на уровне 1,5°C (выше температуры доиндустриального периода 1850-1900 гг.), но и на уровне 2°C. Климатологи считают, что мир перейдет порог в 1,5°C уже в течение следующих 20 лет.

Это означает, что волны жары будут чаще, лето - длиннее, а зима - короче. При 2°C экстремальная жара начнет угрожать сельскому хозяйству и здоровью людей.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал новый отчет "красным кодом для человечества". Он предупредил: "Сигнал тревоги объявлен, а доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива и вырубка лесов душат нашу планету и ставят миллиарды людей перед непосредственным риском".

Как известно, повышение температуры, кроме того, будет сопровождаться изменением уровня влажности и сухости, ветров, количества снега и льда, линии побережья морей и океанов.

Например, в высоких широтах количество осадков, вероятно, увеличится, а на значительной части субтропиков - уменьшится.

Прибрежным районам в течение всего 21 века будет угрожать затопление и эрозия. Экстремальные подтопления, которые ранее происходили раз в 100 лет, к концу века могут стать ежегодными.

Ученые ООН заявили, что разрушительное воздействие человечества на климат является "констатацией факта", добавив, что "однозначно, влияние человека подняло уровень тепла в атмосфере, океанах и на суше".

В докладе говорится, что люди, скорее всего, являются главной движущей силой глобального отступления ледников, потепления океанов и повышения уровня моря.

Эксперты также отмечают, что Арктика, вероятно, будет "практически без морского льда" в ближайшее время.

"Хотя уровень арктического морского льда меняется в течение года, средние минимумы летом снижаются с 1970-х годов и сейчас находятся на самом низком уровне за 1000 лет. Такое таяния создает цикл обратной связи, а светоотражающий лед уступает место темной воде, которая поглощает солнечное излучение , что вызывает еще большее потепление", - говорится в докладе.

Ученые также предупредили, что поднятие уровня моря приблизится к 2 м до конца этого века. А эти изменения будут "необратимыми" в течение сотен-тысяч лет.

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Общество
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