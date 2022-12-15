Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Арктический дизель от АЗК UPG – безопасная дорога, несмотря на лютый мороз
PR

Арктический дизель от АЗК UPG – безопасная дорога, несмотря на лютый мороз

15 декабря, 2022 четверг
17:30
Экономика Морозостойкий DIESEL Арктика на АЗК UPG

Для водителей с дизельным типом двигателя резкое понижение температуры воздуха – это постоянное испытание

Если во время обычного похолодания хорошим решением становится зимний EURO DIESEL, то в самые холодные периоды автолюбителям стоит выбрать максимально морозостойкий DIESEL Арктика, который предлагает Национальная сеть АЗК UPG.

В отличие от бензина дизтопливо содержит парафиновые углеводороды. Поэтому при понижении температуры воздуха от –15°C и ниже обычное летнее дизтопливо начинает густеть. Следовательно, нарушается качество распыления горючего форсунками, а фильтры отказываются пропускать через себя гелеобразную субстанцию. Именно в наличии депрессорных присадок, предотвращающих кристаллизацию парафинов, и заключается основное отличие зимнего дизеля.

Национальная сеть АЗК UPG реализует два вида дизтоплива, которое следует использовать в холодное время года: зимний EURO DIESEL с температурой фильтрации до –22°С и DIESEL Арктика, который не замерзает даже когда отметка термометра опускается до деления –37°С.

Арктический дизель от АЗК UPG

Как и другие виды топлива, арктический дизель от UPG импортируется напрямую из Европы и отвечает пятому экологическому стандарту и требованиям ДСТУ.

Несмотря на суровый холод, высококачественное топливо гарантирует легкий разгон автомобиля, отличную маневренность и безопасную эксплуатацию двигателя. Подтверждением этого является высокое цетановое число, достигающее отметки 52 (согласно норме, не ниже 48).

Еще один важный показатель качества топлива – содержание серы и ароматических углеводородов в арктическом дизеле – также в пределах нормы.

Наиболее морозостойкое, предназначенное для эксплуатации в условиях арктического климата дизельное топливо соответствует стандарту Евро-5, что предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих природу частиц.

DIESEL Арктика до 37 градусов мороза на АЗК UPG

Перед тем, как попасть в бак вашего автомобиля, топливо проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда оно было поставлено.

На каждом АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это топливо прошло входящий контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.

С зимним EURO DIESEL и устойчивым к сверхнизким температурам DIESEL Арктика от UPG вы всегда будете уверены в работе своего авто, несмотря на капризы погоды!

Новости
Украина
Читайте также:
грузія
11 декабря, 2022 воскресенье
Грузинские власти убеждены, что РФ не проиграет войну с Украиной, - военный эксперт Копчак
Пєсков
12 декабря, 2022 понедельник
Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля о целях войны против Украины
Вовчий суд
Автор
14 декабря, 2022 среда
Волчий суд. Как ОАСК играл под дудку Кремля
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
18:37
На электростанциях установят камеры и датчики, которые будут распознавать дроны и ракеты, - Небитов
18:34
Боеприпасы, бронированные и медицинские машины и тягачи: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
18:27
В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение
18:07
OPINION
А что у нас с программой реинтеграции Донбасса?
18:03
Ericsson
Компания Ericsson отказывается от локальной службы поддержки клиентов в России
17:51
Одесский провайдер предоставлял доступ к пропагандистским ресурсам РФ вопреки запрету СНБО
17:47
Россия может начать новую волну наступления на Украину в феврале, - Резников
17:42
Россия пополняет потери, мобилизуя трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, - Генштаб ВСУ
17:28
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который привезли из Украины, комендант ранен
17:24
Эксклюзив
Китай будет превращать Россию в свою колонию, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
17:10
Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо: президента просят ветировать закон
17:07
"Передавал" оккупантам заводы пищевой и химической промышленности. Экс-председателя Пологовского райсовета Калашника разоблачили на коллаборантстве
17:03
Нападавшего на мужа Пелоси обвиняют в планировании ряда покушений, в том числе на сына Байдена
16:51
Оккупанты под вечер снова накрыли огнем Никопольщину, есть погибший и раненые
16:49
ОАСК
Ликвидация ОАСК не означает, что его судей уволят, они продолжают получать зарплату и могут работать по специальности, - Роман Маселко
16:47
В Киеве начали продажу елок. Локации
16:32
НБУ
В результате войны и экономического кризиса украинские банки потеряют не менее 20% кредитных доходов, - НБУ
16:21
ЕС выделил 50 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
Ликвидация Окружного админсуда Киева позволит освободиться от значительной части судейской мафии, - юрист Жернаков
16:03
Обновлено
Оккупанты ударили по Херсону, два человека погибли, трое травмированы, город обесточен
16:02
OPINION
Зачем московиты "качу" украли?
16:01
В победе над Россией уверены 97% украинцев, - опрос
15:57
Эксклюзив
Уже началась операция по освобождению Мелитополя, – военный эксперт Свитан
15:49
Залужный сказал, сколько танков и другого вооружения нужно ВСУ, чтобы выйти на грани 23 февраля
15:44
Спецподразделение "Kraken" передало Гончаренко центру свои трофеи для аукциона-сбора на антидроновое ружье
15:33
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
"Преимущество скорости над качеством": Климпуш-Цинцадзе о выполнении Радой евроинтеграционных требований
15:29
Обновлено
Оккупанты обстреливают инфраструктуру Харькова, повреждены складские помещения
15:26
"Россия готовит 200 тыс. новых солдат": Залужный не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси
15:24
Оккупанты ударили ракетами по Орехову в Запорожье, есть пострадавшие
15:18
Анонс
Битва "Абхаза" за Украину. "Истории войны" в 18:00
15:12
Украина получит от США $17 млн на восстановление системы общественного здоровья
15:11
Во временно оккупированном Крыму армия РФ готовится к высадке украинского десанта, - разведка
14:58
В ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины
14:50
Бен Уоллес
В Британии допустили возможность поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow
14:47
Эксклюзив
Важно лишить врага сухопутного коридора, который обеспечивает южную группировку, - Тетерук
14:45
Эксклюзив
Под Бахмутом россияне прикрываются украинскими пленными во избежание уничтожения, - нацгвардеец Кузык
14:44
Интервью
Обрели духовную независимость, но не лишились российского влияния: религиозец Горевой подытожил 4 лет деятельности ВТО
14:36
Эксклюзив
Враг больше всего обстреливает Корабельный район Херсона, поэтому оттуда горожанам предлагают добровольную эвакуацию, - замглавы облсовета
14:36
В Украине треть урожая кукурузы - все еще на полях из-за дождей и перебоев с электроснабжением, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV