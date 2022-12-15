Арктический дизель от АЗК UPG – безопасная дорога, несмотря на лютый мороз
Для водителей с дизельным типом двигателя резкое понижение температуры воздуха – это постоянное испытание
Если во время обычного похолодания хорошим решением становится зимний EURO DIESEL, то в самые холодные периоды автолюбителям стоит выбрать максимально морозостойкий DIESEL Арктика, который предлагает Национальная сеть АЗК UPG.
В отличие от бензина дизтопливо содержит парафиновые углеводороды. Поэтому при понижении температуры воздуха от –15°C и ниже обычное летнее дизтопливо начинает густеть. Следовательно, нарушается качество распыления горючего форсунками, а фильтры отказываются пропускать через себя гелеобразную субстанцию. Именно в наличии депрессорных присадок, предотвращающих кристаллизацию парафинов, и заключается основное отличие зимнего дизеля.
Национальная сеть АЗК UPG реализует два вида дизтоплива, которое следует использовать в холодное время года: зимний EURO DIESEL с температурой фильтрации до –22°С и DIESEL Арктика, который не замерзает даже когда отметка термометра опускается до деления –37°С.
Как и другие виды топлива, арктический дизель от UPG импортируется напрямую из Европы и отвечает пятому экологическому стандарту и требованиям ДСТУ.
Несмотря на суровый холод, высококачественное топливо гарантирует легкий разгон автомобиля, отличную маневренность и безопасную эксплуатацию двигателя. Подтверждением этого является высокое цетановое число, достигающее отметки 52 (согласно норме, не ниже 48).
Еще один важный показатель качества топлива – содержание серы и ароматических углеводородов в арктическом дизеле – также в пределах нормы.
Наиболее морозостойкое, предназначенное для эксплуатации в условиях арктического климата дизельное топливо соответствует стандарту Евро-5, что предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих природу частиц.
Перед тем, как попасть в бак вашего автомобиля, топливо проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. Каждая партия имеет сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда оно было поставлено.
На каждом АЗК UPG вы всегда можете ознакомиться с паспортом, подтверждающим, что это топливо прошло входящий контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ.
С зимним EURO DIESEL и устойчивым к сверхнизким температурам DIESEL Арктика от UPG вы всегда будете уверены в работе своего авто, несмотря на капризы погоды!
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