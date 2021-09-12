Архив ФБР по делу 9/11: в свободном доступе появились первые свидетельства
Федеральное бюро расследований США опубликовало документ 2016 года о терактах 11 сентября 2001 года, рассекреченный по требованию Джо Байдена
В нем содержится информация о поддержке, которую оказывали двум похитителям самолетов из Саудовской Аравии, рассказывает Еспресо.TV .
Это свидетельство сотрудника консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе объемом 16 страниц.
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Мужчина общался с теми, кто поддерживал похитителей самолетов.
Его имя, как и многие другие не разрешенные к публикации подробности, из текста изъято.
С документом можно ознакомиться здесь .
- Как и было обещано Байденом во время предвыборной кампании, в течение ближайших шести месяцев генеральный прокурор США должен обнародовать материалы расследования теракта 9/11.
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